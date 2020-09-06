Ders kitabında PKK propagandası! Türkiye'den Fransa'ya tepki

Türkiye'den Fransa'da 'terör örgütü PKK' tepkisi geldi.

Türkiye'nin karşısında yer alan hamleler yapan Fransa'da bir de ders kitabında terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'ya tepki göstererek bu propagandanın Fransa’nın yürüttüğü resmi politikanın bir sonucu olduğunu, bunun başkanlık saraylarında terör örgütünün sözde temsilcilerini ağırlayanlardan alınan cesaretle yapıldığının aşikar olduğunu kaydetti.

Aksoy, Fransa’da liselerde okutulmak için bir yayınevince hazırlanan ders kitabında, Kürtlerle ilgili kısımda terör örgütü PKK'nın bölücü ideolojisi doğrultusunda ifadelere yer verildiğinin görüldüğünü, Fransa’nın, dış politika tercihlerini hemen her konuda Türkiye karşıtlığı üzerine inşa etmesi ve bu yapılırken, tarihi gerçeklerle hukukun çarpıtılmasına teşebbüs edilmesinin kaygı verici olduğunu bildirdi.

Fransız makamlarının Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, Türkiye'nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak yaptığı terörle mücadele harekatlarını işgal girişimi olarak nitelediğini söyleyen Aksoy, Türkiye'nin bu asılsız ithamların arkasında, terör devleti kurma planlarına Barış Pınarı Harekatı ile vurduğu darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığının yattığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fransa’nın Suriyeli Kürtler ile terör örgütü PKK/YPG'yi bir tutma ve Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan terör örgütüne destek olmakta ısrar etmesiyle ilgili geçmişte Türkiye'nin yaptığı açıklamalardaki görüşler ve ikazların geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Muhteris siyasetçi ve yöneticilerin gelecek nesilleri nefretle zehirleyerek sorumsuzluklarını daha da derinleştirmelerinin insanlık adına kaygı verici olduğunu bildiren Hami Aksoy, ideolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulmasının gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturduğunu, Türkiye'nin eğitim alanındaki bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Ders kitabında Kürtlerin dünyada bir devleti olmadığı ileri sürülürken terör örgütü PKK'nın geçmişi ile ilgili kronolojik bilgiler kullanılmıştı.

Kitapta terör örgütü YPG paçavraları ve silahlı üniformalı YPG'li teröristlerin fotoğrafı da yer almıştı.

Öte yandan kitapta Le Monde gazetesinin 21 Ekim 2019 tarihli, "Suriye Kürdistanı'nın sonu" başlıklı haberi de kullanılmıştı. Söz konusu haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen sene ekim ayında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın "Kürtleri hedef aldığı" şeklinde skandal bir iddiada bulunulmuştu.