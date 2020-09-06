  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ders kitabında PKK propagandası! Türkiye'den Fransa'ya tepki
Siyaset

Ders kitabında PKK propagandası! Türkiye'den Fransa'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa’daki bir ders kitabında, terör örgütü PKK propagandası yapılmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 21:24:00 -
Ders kitabında PKK propagandası! Türkiye'den Fransa'ya tepki

Türkiye'den Fransa'da 'terör örgütü PKK' tepkisi geldi.

Türkiye'nin karşısında yer alan hamleler yapan Fransa'da bir de ders kitabında terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'ya tepki göstererek bu propagandanın Fransa’nın yürüttüğü resmi politikanın bir sonucu olduğunu, bunun başkanlık saraylarında terör örgütünün sözde temsilcilerini ağırlayanlardan alınan cesaretle yapıldığının aşikar olduğunu kaydetti.

Aksoy, Fransa’da liselerde okutulmak için bir yayınevince hazırlanan ders kitabında, Kürtlerle ilgili kısımda terör örgütü PKK'nın bölücü ideolojisi doğrultusunda ifadelere yer verildiğinin görüldüğünü, Fransa’nın, dış politika tercihlerini hemen her konuda Türkiye karşıtlığı üzerine inşa etmesi ve bu yapılırken, tarihi gerçeklerle hukukun çarpıtılmasına teşebbüs edilmesinin kaygı verici olduğunu bildirdi.

Fransız makamlarının Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, Türkiye'nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak yaptığı terörle mücadele harekatlarını işgal girişimi olarak nitelediğini söyleyen Aksoy, Türkiye'nin bu asılsız ithamların arkasında, terör devleti kurma planlarına Barış Pınarı Harekatı ile vurduğu darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığının yattığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fransa’nın Suriyeli Kürtler ile terör örgütü PKK/YPG'yi bir tutma ve Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan terör örgütüne destek olmakta ısrar etmesiyle ilgili geçmişte Türkiye'nin yaptığı açıklamalardaki görüşler ve ikazların geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Muhteris siyasetçi ve yöneticilerin gelecek nesilleri nefretle zehirleyerek sorumsuzluklarını daha da derinleştirmelerinin insanlık adına kaygı verici olduğunu bildiren Hami Aksoy, ideolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulmasının gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturduğunu, Türkiye'nin eğitim alanındaki bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Ders kitabında Kürtlerin dünyada bir devleti olmadığı ileri sürülürken terör örgütü PKK'nın geçmişi ile ilgili kronolojik bilgiler kullanılmıştı.

Kitapta terör örgütü YPG paçavraları ve silahlı üniformalı YPG'li teröristlerin fotoğrafı da yer almıştı.

Öte yandan kitapta Le Monde gazetesinin 21 Ekim 2019 tarihli, "Suriye Kürdistanı'nın sonu" başlıklı haberi de kullanılmıştı. Söz konusu haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen sene ekim ayında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın "Kürtleri hedef aldığı" şeklinde skandal bir iddiada bulunulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Faruk Alci

Bizde fransa olarak bir ders koyalım onların kirli tarihlerini okuyalım. Nasıl olsa Bu fransızlar bizden bir tokat istiyor. O yüzden 9nlari tanıyan gelecek kuşaklar öyle bir tokat vurdukları bir daha yerlerinden kalkamasınlar. Zaten az kaldı Allah vuracak onlara.
  • Yanıtla

Abdullah BAL

Bizimkiler de Elini Kolunu Sallamasın, Elleriyle Armut Toplamasın Bir An Evvel Fransa’nın Tarihteki Soykırımlarını V Sömürgeciliğini Tarih Kitaplarımıza Yazsınlar Hem de Resimleriyle...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları
Dünya

İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları

Yunanistan'da yapılan ankette, vatandaşların yüzde 47.1'i Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı
Gündem

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay daha ek ödeme yapılacağının bilgisini verdi.
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi
Siyaset

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi

Gazeteci Mahmut Övür, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın yeni bir sol parti kuracağını iddia etti...
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı