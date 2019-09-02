Dernekpazarı’nda 1. Çumur Festivali

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde 1. Çumur Festivali düzenlendi.

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesindeki Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam Alanı’nda düzenlenen 1. Çumur Festivali yoğun ilgi gördü. Dernekpazarı Kaymakamlığı, Belediyesi ve Dernekpazarı Geliştirme-Güzelleştirme Derneği ortak organizasyonuyla gerçekleşen festivalde sandalye kapma, el arabası ile yarış, çuval ile koşma, halat çekme gibi birçok yöresel yarış yapılarak unutulan kültürel etkinlikler hatırlatıldı. Dernekpazarı Kaymakamlığı Yöresel Müzik Grubu tarafından verilen konser ile oluşan horon halkası saatlerce durmadan horon oynadı.

Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız, Araştırmacı-Yazar Sadık Albayrak, iş adamları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı festivalde en çok ilgiyi protokol üyelerinin halat çekme yarışı gördü. Yöresel oyunlardan sonra bin kişiye mısır ekmeği, tereyağı ve peynirden yapılarak elde edilen ‘çumur’ ikram edildi. Festivalde bir konuşma yapan Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız, “1. Çumur Festivalimize katılımın ve ilginin tahminimizin üzerinde gerçekleşmesi bizleri ziyadesi ile mutlu etti, ilerleyen yıllarda festivalimizin kapsamını geliştirerek ve daha da geliştirerek bu festivalimizi uzun yıllar devam ettirmek için bizlere güç verdiniz” dedi.

Festival Yusuf Cemal Keskin ve Ekin Uzunlar’ın konseriyle devam etti.