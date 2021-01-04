Derneklere ilişkin düzenlemeye eleştiri: Asıl endişelerine dikkat çekti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, kamuoyunda çok tartışılan ve TBMM'de kabul edilen 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'da yer alan 'Yardım Toplama ve Dernekler kanunlarıyla' ilgili yapılan yeni düzenlemelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Sakartepe, "Yardım Toplama ve Dernekler kanunlarıyla ilgili yapılan yeni düzenleme ile Filistin, Yemen, Arakan gibi bölgelerde zulüm altında bulunan kardeşlerimizin maddi-manevi sıkıntılarını hafifletmek için faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarımızın, dış güçler tarafından herhangi bir somut delil olmadan teröre destek veren kuruluş listesine alınmasının önü açılmıştır." dedi.

Mazlum coğrafyaları daha büyük sıkıntılar bekliyor

Düzenlemenin, dünya mazlumlarına yardım ulaştıran sivil toplum kuruluşlarımız için sıkıntılı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Sakartepe, şunları söyledi:

"Hükümet tarafından Meclis’e getirilen ve 27 Aralık 2020 tarihinde kabul edilen yasada, dernekleri ve vakıfları doğrudan ilgilendiren 'yardım toplama faaliyetlerinin' de yer alması çok sıkıntılı sonuçlara yol açabilecek bir durumdur. Terör örgütlerinin yıkıcı ve bölücü emellerini gerçekleştirmek için yasa dışı her yolu kendilerine mubah saydıkları, iktisadi yöntemleri araç olarak kullandıkları bilinen bir gerçektir. Terörün sonlandırılması, terörle etkili bir şekilde mücadele edilmesi için terörün finansmanının önlenmesi noktasında gerekli yasal düzenlemelerin yapılması devletler için en tabi haktır. Diğer taraftan demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan sivil toplum kuruluşlarının terörün önlenmesi ile ilgili kanunun içine dahil edilmesi, sivil toplum kuruluşlarımızın terörle mücadele adı altında asıl amaçları malum olan dış güçlerin denetimi altına alınması, demokratik ve özgür bir sivil toplum yapılanmasına darbe vurmaktır."

Küresel güçler keyfi olarak STK'larımızı 'terörist' ilan edebilir

İnsan hakları konusunda sicili bozuk G-7 ülkelerinin keyfi olarak STK'larımıza karşı karar alabileceğini vurgulayan Sakartepe, "Derneklerin ve vakıfların yardım toplama faaliyetlerini de içine alan 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının, Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunu'nu çıkarmamızı talep eden dış güçlerin, G-7 ülkelerinin pek çok haksız uygulamalarını ve sicillerini de göz önüne aldığımızda, bu kanunla çoğu zaman gerçek teröristlerin değil, küresel güçlerin keyfine göre belirlenen sivil toplum kuruluşlarının teröre destek veren kuruluşlar olarak ilan edileceği, mal varlıklarına el konulup faaliyetlerinin sonlandırılacağı tehlikesini seziyoruz." dedi.

Haksız yaptırımların önü açıldı

"Adı sivil toplum kuruluşu olup, teröre finansal destek sağlayan bir takım yapılarla elbette ki en etkili şekilde mücadele edilmelidir." diyen Sakartepe, burada asıl endişe kaynağının aslında terörle ilgisi olmayan sivil toplum kuruluşlarının, dış güçlerin ajandaları doğrultusunda terör listesine alınması ve yaptırımlara maruz kalmasının önünün açılması olduğunu vurguladı.