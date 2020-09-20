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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Dünya genelinde vaka sayısı 31 milyonu aştı - İspanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle getirilen kısıtlamalar protesto edildi - Kerkük'te koronavirüs nedeniyle kapatılan camiler yeniden açıldı - Lübnan'da ilk kez günlük Kovid-19 vaka sayısı 1000'i aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 20:56:08 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 31 milyon 121 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 963 bine, iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 719 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 985 bin, Hindistan'da 5 milyon 449 bin, Brezilya'da 4 milyon 531 bin, Rusya'da 1 milyon 103 bine çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmelerinin "yasal bir zorunluluk" haline getirileceğini ve bu kurala uymayanlara 10 bin sterline (yaklaşık 13 bin dolar) kadar para cezasının verilebileceğini duyurdu.

Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesi nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de getirilen kısıtlamalar protesto edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, Kovid-19 nedeniyle mart ayında kapatılan cami ve mescitlerin bugün itibarıyla yeniden ibadete açıldığı belirtildi.

Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, İran'ın başkenti Tahran'da salgında 3'üncü dalganın başladığını belirterek, Sağlık Bakanlığından sınırlamaların geri getirilmesini istedi.

Lübnan'da günlük vaka sayısı ilk kez 1000'in üzerine çıktı.

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