Derince'deki Ahbap deposunda 895 kullanılmamış çadır ve yaklaşık 600 yatak tespit edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Ahbap Derneği deposunda 895 paketli ve kullanılmamış 16 metrekarelik yardım çadırı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen Çavuşlı Mahallesi'ndeki depoda ayrıca yaklaşık 600 portatif yatak bulundu; depo, ekiplerin incelemeleri sırasında havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde, çok sayıda yardım malzemesinin çürümeye ve kullanılmaz hale gelmeye bırakıldığı görüldü.

Afet dönemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda malzemenin depoda uzun süredir muhafaza edildiği görüldü.

102 elektrikli bisiklet ile 15 saz ve bağlama da çıktı

Çadır ve yatakların yanı sıra depoda çok sayıda uyku tulumu ile battaniye, 102 kullanılmamış elektrikli bisiklet ve yaklaşık 20 portatif telsiz belirlendi. Kamp yatakları, tekerlekli sandalyeler, hasta ve ilk yardım sandalyeleri, kedi evleri, büyük depo çadırları ile çeşitli afet ekipmanları da görüntülenen malzemeler arasındaydı. Elektrikli ısıtıcılar, taşınabilir sobalar, buzdolapları, derin dondurucular ve fırınların yanı sıra su sebilleri, su depoları, masa ve sandalyeler, elektrik malzemeleri ile duş ve tuvalet konteynerlerinin de depoda bulunduğu belirlendi.

Kırtasiye ürünleriyle çeşitli ev ve ofis eşyaları da depolanan malzemeler arasında yer aldı. Müzik ekipmanlarının da bulunduğu depoda 2 klavyeli org ile 15 saz ve bağlama tespit edildi.

5 Eylül tarihli raporda deformasyon ve ambalaj hasarı kaydedildi

Kayyım tarafından hazırlanan 5 Eylül tarihli raporda, bazı malzemelerde uzun süreli depolamaya bağlı deformasyon ve yıpranmalar meydana geldiği belirtildi. Kimi ürünlerin ambalajlarında yırtılma, ezilme ve açılmalar, bazı malzemelerde ise çizik ve yüzey hasarları bulunduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca kullanılabilir durumdaki malzemelerin daha fazla zarar görmeden sınıflandırılması, kayıt altına alınması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması önerildi; dağıtımın ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.