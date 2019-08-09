0553 313 94 23

Derin dondurucularda ‘bayram’ indirimi

Kurban Bayramı öncesinde derin dondurucularda fiyat indirimlerine gidiliyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:39
Derin dondurucularda ‘bayram’ indirimi

Kurban Bayramı öncesinde derin dondurucularda fiyat indirimlerine gidiliyor.


Vatandaş kurbanlık telaşına girdi. Bayrama sayılı günler kala derin dondurucularda indirimler göze çarpıyor. Ayrıca kıyma makineleri de uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.


Kurban Bayramı hazırlıklarını yapanlar için derin dondurucularda kampanya başlatan Vestel, 31 Ağustos’a kadar sürecek kampanya kapsamında belirli modeldeki dikey derin dondurucularda indirime gitti.


Brüt hacmi 220 lt olan dikey derin dondurucunun 4 adet dondurucu çekmecesi, 2 adet dondurucu bölmesi, elektronik kontrol paneli bulunuyor. Enerji tüketimi saatte 0.652 kWh olan model, kokuları karıştırmayan özel soğutma sistemine sahip.


Brüt hacmi 290 lt olan bir başka model dikey derin dondurucuda ise 5 adet dondurucu çekmecesi, 2 adet dondurucu bölmesi yer alıyor. Enerji tüketimi saatte 0.772 kWh olan modelin kokuları karıştırmayan özel soğutma sistemi ve değiştirilebilir kapı açılış yönü özelliği bulunuyor.


Marka, özellikle Kurban Bayramı’nda çok ihtiyaç duyulan kıyma makinesini de sunuyor.Verilen bilgilere göre dakikada 2,5 KG kıyma performansına sahip olan kıyma makinesi, 2200 Watt Kilit Motor gücü, paslanmaz çelik bıçak, tepsi ve iç aksamı ile dikkat çekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cudi Dağı’nda su samuru görüntülendi
    1. Cudi Dağı’nda su samuru görüntülendi
    2. Vicdansızlar 81 yaşındaki yaşlı kadını..
    3. ’Gölpazarı Gıda Organize Sanayi..
    4. Stres kaşları döküyor
    5. Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler..
    6. TRT Çocuk, bayramda da çocukları..
    7. Cadde ve kaldırımlar geleneksel dokuya..
    8. Katlı otopark Kurban Bayramı’nda..
    9. Düşen faizler, Diyarbakır’daki konut..
    10. Kazdağları için sahilde tango yaptılar
    11. Bakan Albayrak'tan kritik döviz..
    12. THY bayramda 1 milyon 250 bini aşkın..
    13. Sokak hayvanları bayramda da yalnız..
    14. Bursa Nilüfer İrfaniye
    15. ATO Başkanı Baran: "Brexit sonrası..
    16. Bilecik’te Kurban Bayramı gıda..
    17. İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Sağlıklı..
    18. Edirne AB Bilgi Merkezi’nden AB..
    19. Albayrak: "Türbülanstan çıktık,..
    20. Derin dondurucularda ‘bayram’ indirimi
    21. Ak Parti yıldönümünü kutlamaya..
    22. Hazine ve Maliye Bakanı..
    23. Geleceğimiz sporla şekilleniyor
    24. Bakan Albayrak;"Yaşanılan tarihi kur..
    25. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi..
    26. Dumlupınar’da tur otobüsleri park..
    27. AK Parti kuruluş yıl dönümünde..
    28. Bayram öncesi camilerde bayram..
    29. Ensar Vakfı’ndan DPÜ Rektörü Uysal’a..
    30. Emet Kaymakamlığı halı saha futbol..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!