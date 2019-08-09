Derin dondurucu ve kıyma makinelerine yoğun ilgi

Kurban Bayramı arifesinde tüketicilerin derin dondurucu ve kıyma makinesi talebi artıyor. Elektronik market zinciri MediaMarkt‘ın araştırmasına göre tüketicilerce çoğunlukla geniş derin dondurucular ile sosis, içli köfte ve domates salçası yapma aparatları olan kıyma makineleri tercih ediliyor. Her iki ürünün de kullanımı gayet kolay. Kıyma makinesinde ürün gücü dikkate alınıyor. Ayrıca makinenin parçalarının ayrılabilir olup olmadığına bakılıyor. Derin dondurucularda ise daha farklı tercih sebepleri bulunuyor. Ülke genelinde çekmeceli ürünler öne çıkarken, sandık tipi modellere olan ilgi azalıyor.

Tüketiciler, ergonomik yapılarından ötürü çekmeceli ürünleri satın alıyor. Bu kategoride en popüler modeller ise 5 çekmeceli derin dondurucular. Son zamanlarda 6-7 çekmeceli ve no frost modellerin satışında da hissedilir bir artış gözleniyor.