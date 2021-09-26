Derin devlet işaret etti, onlar konuştu! Sadettin Tantan ve Uğur Dündar'dan aynı anda Sedat Peker güzellemesi

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Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, İP'e yakın Yeniçağ'ın canlı yayınına katıldı. Gündeminde firari mafya elebaşısı Sedat Peker vardı. Bir mafya babasının iftiralarına destek olan Tantan, "Devlet içindeki namuslu memurlar bilgi veriyor." yalanı ile suç örgütüne güzelleme yaptı. Sadettin Tantan ile aynı gün twitter hesabından paylaşımda bulunan Sözcü yazarı Uğur Dündar da firari mafya elebaşısını destekleyerek, "Halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor." dedi. Tantan'ın da Dündar'ın da aynı anda ortaya çıkıp, Sedat Peker'i sahiplenerek, darbecileri desteklemesi, bir tesadüf olmaktan öte derin devletin işareti ile konuştuklarını ortaya koydu.

Yeniçağ canlı yayınına katılan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in yalanlarını savunarak, tıpkı 28 Şubat darbecilerine ve FETÖ'ye sahip çıktığı günlerdeki gibi bir söylemle firari mafya elebaşını aklamaya çalıştı.

Bütün darbelerde aynı söylem: Namuslu memur, namuslu asker, namuslu polis...

Bir zamanlar FETÖ'yü güzellemek için, "Devlet içindeki namuslu ekip" tanımı yapan, 17 Aralık Emniyet darbesinin mimarı hainler için de, "Devlet içindeki yolsuzluğa karşı çıkan dürüst emniyet mensupları." güzellemesi yapıp, darbecileri aklamaya çalışan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, bugün de, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'e sahip çıkarak, "devlet içindeki namuslu memurlar" söylemini öne sürdü: "Artık devletin kendi içinde de, devlet aklına sahip olan namuslu, düzgün insanlar, bir şekilde bunu açığa çıkarmak suretiyle halkı bilinçlendirmeye çalışıyor." dedi.

Ülkemizin yüz karası tüm darbelerde, darbeciler aynı söyleme sığınılarak güzellenmeye çalışıldı. 27 Mayıs darbesini yapanlar, Sadettin Tantan'ın kafası gibi hareket edenler tarafından, "Ülkenin anayasal sistemini zorlayanlara karşı, TSK içindeki namuslu ekibin yaptığı 'dur' deme hareketi." olarak tanıtılmıştı. 12 Eylül darbesi, "Kardeş kavgasını önlemek isteyen askeriyedeki namuslu generallerin mecbur kaldığı darbe." olarak anlatılmıştı. 28 Şubat sürecinin son döneminde, Sadettin Tantan İçişleri Bakanı'ydı. İmam Hatip okullarının önlerinden kız öğrencilerin alınıp, otobüslerle şehir çıkışlarına götürülmek sureti ile orada bırakıldığı, gece yarılarına kadar evlerine dönemedikleri dönemin mimarı olan Tantan, bugün, Sedat Peker'in, "devlet içindeki namuslu ekip tarafından bilgilendirildiği" yalanı ile, bir mafya babasına sahip çıkıp, darbecilere hizmet etti.

Aynı gün, aynı söylem!

Ve ne tuhaf ki Sadettin Tantan'ın bu açıklaması ile eş zamanlı olarak sahneye çıkan Sözcü yazarı Uğur Dündar da firari mafya elebaşısı Sedat Peker'i güzellemeye çalıştı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dündar, "Hayatım mafyalar, suç örgütleri, hırsızlar, hortumcular, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor." dedi.

Sadettin Tantan ve Uğur Dündar'ın aynı gün ortaya çıkarak benzer söylemlerle firari mafya elebaşısı Sedat Peker'i güzelleme çabası, ikisinin de derin devletin işareti ile konuştuklarını ortaya koydu. Her iki isim de derin devletten aldıkları emirle tıpkı geçmişte olduğu gibi darbecilere destek çıkarak maşalık misyonunu yerine getirdi.