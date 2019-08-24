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‘Derin Akıntı’ sergisi Heybeliada Ruhban Okulu’nda açıldı

Marmara Denizi’ndeki sualtı yaşamı ve denizlerdeki kirliliği konu alan Derin Akıntı sergisi, Heybeliada Ruhban Okulu’nda ziyarete açıldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:12
‘Derin Akıntı’ sergisi Heybeliada Ruhban Okulu’nda açıldı

Marmara Denizi’ndeki sualtı yaşamı ve denizlerdeki kirliliği konu alan Derin Akıntı sergisi, Heybeliada Ruhban Okulu’nda ziyarete açıldı. Açılış programına katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB ile Türkiye arasında çevre alanında çok iyi bir işbirliği olduğunu söyledi.


Marmara Denizi’ndeki sualtı yaşamından yola çıkan Alper Aydın, Hera Büyüktaşçıyan ve Sibel Horada, Derin Akıntı sergisinde bir araya geldi. Özge İnal’ın danışmanlığında, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği tarafından Heybeliada Ruhban Okulu ev sahipliğinde düzenlenen sergi, 22 Eylül’e kadar 09.00 - 16.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak. Sergide deniz altından çıkan balıkçı ağları, plastik şişeler gibi atıklar sanatçıların ilginç yorumlarıyla izlenime sunularak, ziyaretçilerin denizdeki kirliliğe karşı bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.


Heybeliada Ruhban Okulu’nda düzenlenen serginin açılış programına Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Heybeliada Ruhban Okulu Başrahibi Kirilos Sykis katıldı. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve ziyaretçiler, okul içerisinde konumlandıran sergiyi gezerek sanatçıların çalışmalarını gözlemledi.


Açılış programında basın mensuplarına konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Bu sergi sivil toplumun bir araya geldiğinde neler yapabildiğine çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Özellikle de küresel konularda ne yaptığına güzel bir örnek. Küresel konular derken kirliliği, denizlerde yapılanları kastediyorum. Avrupa Birliği’nde denizlerdeki 11 bin ton balıkçı ağı, toplam kirliliğin yüzde 27’sini oluşturuyor. Peki bunlar neye sebep oluyor; öncelikle gıda zincirine zarar veriyor. Sahillere, turizme, aynı zamanda balıkçılık endüstrisine zarar veriyor ve sürdürülebilir balıkçılığı olumsuz yönde etkiliyor. Ben ilk defa bu türden bir sergiye katılıyorum. O sebepten dolayı bu organizasyonda yer alanları, gönüllüleri, sanatçıları tebrik etmek istiyorum. Bu konunun ciddiyetine dikkat çekiyorlar. Özetle, bu Avrupa için ve Türkiye için çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında, çevre konusunda çok iyi bir işbirliği var. Burada açılan sergi de denizleri temiz tutmanın önemine işaret ediyor” dedi.


Sergi 22 Eylül’e kadar 09.00 - 16.00 saatleri arasında Heybeliada Ruhban Okulu’nda ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:12
  1. sergi
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