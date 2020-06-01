Derimod mağazaları faaliyete başladı

İSTANBUL (AA) - Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonlar alınarak, bugün itibarıyla kapalı olan mağazaların tamamının tekrar faaliyete başladığını bildirdi.

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler başlığı altında yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, daha önce, şirketin satışlarının önemli bir kısmını yaptığı ilişkili tarafı Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Derimod Pazarlama) 19 Mart'ta "derimod.com.tr" ve internet satış kanalları dışındaki perakende mağazalarının faaliyetlerine geçici bir süreyle ara verme kararı aldığını duyurdukları anımsatıldı.

Yapılan açıklamada, "Derimod Pazarlama tarafından 1 Haziran itibarıyla çalışanların ve müşterilerimizin sağlığını korumaya yönelik tüm hazırlıklar yapılarak, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonlar alınmış ve kapalı olan mağazaların tamamı tekrar faaliyete başlamıştır. Yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini sürekli takip ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.