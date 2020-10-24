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Ekonomi Derik zeytininin hasadına başlandı
Ekonomi

Derik zeytininin hasadına başlandı

Kaymakam Hicabi Aytemür: - "Bu zeytin ve türünün eşi benzeri yok. Hem yağ hem sofralık zeytin anlamında Derik halhal zeytini, dünyada en özgün zeytin türlerinden biri"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:03:28 -
Derik zeytininin hasadına başlandı

MARDİN (AA) - Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu Mardin'in Derik ilçesinde zeytinler toplanmaya başlandı.

Son 3 yılda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 560 dekarlık alana 23 bin 150 zeytin fidanı dikimi yapılan ilçede, bu yıl 12 bin 370 dekardaki yaklaşık 220 bin ağaçtan 7 bin 500 ton rekolte bekleniyor. Yaklaşık 20 bin genç ağaçtan da gelecek yıllarda ürün alınması hedefleniyor.

Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Osmanoğlu ile bahçelerde hasat yapan çiftçileri ziyaret etti.

Çiftçilere bereketli bir yıl dileyen Aytemür, onlarla bir süre zeytin topladı. Aytemür, burada yaptığı açıklamada, zeytin hasadının başladığını, bu yılın bereket yılı olduğunu söyledi.

Her geçen seneye göre zeytinciliğin daha da geliştiğini vurgulayan Aytemür, "Zeytin Derik için endemik bir tür olsa da bizim için bir tarım ürününden çok bir uygarlık. Derik'e kimlik ve kişilik kazandırmamızı sağlayacak ana temel enstrümanlarımızdan biridir." dedi.

Kaymakamlık ve Belediye olarak Derik zeytininin gelişmesi ve tanıtılması için yoğun desteklerini sürdüreceklerini anlatan Aytemür, Derik zeytininin kalitesiyle uluslararası çapta birçok ödül aldığını aktardı.

Aytemür, "Bu zeytin ve türünün eşi benzeri yok. Hem yağ hem sofralık zeytin anlamında Derik halhal zeytini, dünyada en özgün zeytin türlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün başlattığı yolculuğu sürdürmenin onurunu da yaşadıklarını ifade eden Aytemür, şöyle devam etti:

"Derik'e kişilik ve kimlik kazandırmada 2 unsurumuz var. Biri şehit kaymakamımız ve onun bu topraklar için kendini feda etmiş olması. Diğeri de zeytin. Zeytin insana en çok benzeyen tarım ürünüdür. Bir bebek gibi çok nazik ve narinlik bekler, biz de Derik'i bir zeytin ağacı gibi düşünüp böyle hassas böyle nazik böyle narin bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Kimliğini ve kişiliğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun en önemli parçası da şehit Kaymakamımız Safitürk."

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