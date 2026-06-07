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Teknoloji Deri gibi esneyen cihazlar satılacak!
Teknoloji

Deri gibi esneyen cihazlar satılacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Deri gibi esneyen cihazlar satılacak!

Bilim adamları, insan derisi gibi esneyebilen ve beyin gibi öğrenebilen yeni nesil elektronik sistemler geliştirmeye başladı.

Bilim adamları, insan derisi gibi esneyebilen ve beyin gibi öğrenebilen yeni nesil elektronik sistemler geliştirmeye başladı.

Bilim insanları, insan vücuduyla uzun süreli uyum sağlayabilecek yeni nesil yapay zeka donanımları üzerinde çalışıyor. Geliştirilen "yumuşak nöromorfik elektronikler", hem insan derisi gibi esneyebiliyor hem de beyne benzer şekilde öğrenme yeteneği gösterebiliyor.

International Journal of Extreme Manufacturing dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, geleneksel sert silikon çiplerin yerine esnek polimerler ve jel benzeri malzemeler kullanılarak üretilen elektronik sistemler, canlı dokularla daha uyumlu çalışabilecek şekilde tasarlanıyor.

 

Araştırmacılar, insan vücudunun yumuşak ve sürekli hareket eden yapısına uyum sağlayamayan mevcut elektroniklerin aksine, yeni nesil cihazların kalp, akciğer ve deri gibi organlarla uzun süreli temas kurabilecek özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.

Yeni teknoloji, yalnızca veri toplamakla kalmıyor; aynı zamanda beynin öğrenme mekanizmalarını taklit ederek bilgiyi işleyebiliyor. Sistemlerde kullanılan özel malzemeler hem elektronları hem de iyonları taşıyarak sinir sistemindeki elektrokimyasal iletişime benzer bir çalışma prensibi sunuyor.

Bazı prototiplerin orijinal boyutlarının yüzde 140'ına kadar esneyebildiği belirtilirken, cihazların 0,5 voltun altında çalışabilmesi sayesinde enerji tüketimi ve ısı oluşumu da önemli ölçüde azaltılıyor.

Uzmanlara göre bu teknoloji, gelecekte elektronik deri uygulamalarından sağlık takip sistemlerine, giyilebilir teknolojilerden yumuşak robotik uzuvlara kadar birçok alanda devrim niteliğinde yeniliklerin önünü açabilir.

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