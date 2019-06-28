Deri çanta temizliğinin püf noktaları nelerdir?
Deri parçaları nasıl temizleyebiliriz? Zarar vermeden nasıl hijyen sağlarız?28 Haziran 2019 Cuma 15:53
Çantalar dışarıda kullandığımız ve kirli ortamlara direkt olarak maruz kalan eşyalardır. Kumaş çantaları yıkamak bir çözüm olsa da deri çantalar için aynısı geçerli değildir.
- Deri çantalarınızı düzenli olarak nemli bir bezle silin. Ekstra bir leke gördüğünüzde deterjan veya beyaz sabun yardımıyla lekeyi çıkarıp, ıslak bezlerle durulayabilirsiniz.
- Eğer bakım yapmak istiyorsanız da, bir miktar vazelinle çantanızı ilk günkü haline çevirmeniz mümkün. Tabi sonrasında üzerinden kuru bir bezle geçmelisiniz.
- Ya da çantalarınız için özel olarak satılan spreylerle ayda bir olmak üzere temizliklerini sağlayabilirsiniz.
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