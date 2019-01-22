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Dergilik’ten okudukça kazandıran kampanya

Turkcell’in uygulaması olan ve çok sayıda yayını tek bir dijital platformda toplayan Dergilik, okurlarına bu kez tam 100 adet cep telefonu ödülü veriyor.

22 Ocak 2019 Salı 12:15
Dergilik’ten okudukça kazandıran kampanya

Turkcell’in Türkiye’de başlattığı dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olan Dergilik, okurlarına bu kez tam 100 adet cep telefonu ödülü veriyor. Çok sayıda yayını tek bir dijital platformda toplayan Dergilik’in süper ödüllerini kazanmak için gazete ve dergi indirmek yeterli olacak. Dergilik’in 15 Mart’a kadar sürecek kampanyasında dergi ya da gazete indirme sayısı arttıkça kazanma şansı da artacak. Kullanıcılara her gün, dergi ve gazete çekilişi için en fazla 5’er, toplamda 10 yayını indirme hakkı verilecek.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:15
  1. Turkcell
  2. Dergilik
  3. dijital dönüşüm

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