THY - Konya
0553 313 94 23

Dergilik’te gazete okuyanlar Temmuz’da yüzde 7.5 arttı

Temmuz’da okuma rekorunu tazeleyen Dergilik, Temmuz ayı itibariyle 6.8 milyon kez indirildi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:44
Dergilik’te gazete okuyanlar Temmuz’da yüzde 7.5 arttı

Dergilik, Temmuz’da okuma rekorunu yineledi. Dergilik’ten yayın indirme sayısı bir ayda 5 milyonu aştı. 4 milyon 776 bin dergi ve 892 bin gazete okundu. Önceki aya göre ise yüzde 7.5 artış kaydedildi. Yıl başından bu yana Dergilik’ten toplam 32 milyon 120 bin içerik indirildi. Temmuz’da 416 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Temmuz itibarıyla Dergilik uygulaması 6.8 milyon kez indirilmiş oldu.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:44
  1. Dergilik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASELSAN'dan dev hamle!
    1. ASELSAN'dan dev hamle!
    2. Uzmanlardan meyveli soda uyarısı! Çok..
    3. 50 füze TSK'ya teslim edildi
    4. Azerbaycan-Ermenistan sınırında..
    5. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    6. Dergilik’te gazete okuyanlar Temmuz’da..
    7. Hatıra olsun diye çektiler, son..
    8. Zilhicce ayında yapılacaklar?
    9. Casper VIA A3 Plus ‘hem akıllı, hem..
    10. Zilhicce orucunun fazileti
    11. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den..
    12. Taraftarları taşıyan minibüs devrildi!..
    13. Lise nakil sonuçları MEB tarafından..
    14. Son bir haftada 47 terörist etkisiz..
    15. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    16. Geleceğin ‘yerli ve milli’ araçları..
    17. Vodafone’dan hem ayrıcalık hem..
    18. Şenol Güneş:: Beni dövseler de..
    19. Skoda’dan avantajlı Ağustos fırsatları
    20. Lise 1. nakil sonuçları açıklandı
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"
    Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"
    Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı
    Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
    Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
    Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı titretecek açıklama
    Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı titretecek açıklama