Dergilik’te gazete okuyanlar Temmuz’da yüzde 7.5 arttı

Dergilik, Temmuz’da okuma rekorunu yineledi. Dergilik’ten yayın indirme sayısı bir ayda 5 milyonu aştı. 4 milyon 776 bin dergi ve 892 bin gazete okundu. Önceki aya göre ise yüzde 7.5 artış kaydedildi. Yıl başından bu yana Dergilik’ten toplam 32 milyon 120 bin içerik indirildi. Temmuz’da 416 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Temmuz itibarıyla Dergilik uygulaması 6.8 milyon kez indirilmiş oldu.