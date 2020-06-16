  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dereye düşen Rana hayatını kaybetti

Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’nde dereye düşen 7.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:11:06 -
Dereye düşen Rana hayatını kaybetti

Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’nde dereye düşen 7. yaşındaki Rana’nın cansız bedenine ulaşıldı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Değirmenocağı Küme evler mevkine piknik yapmak için giden Rana Y. Gölsu deresine düştü. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Rana Y.’nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı