Dereotlu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Dereotlu poğaça tarifi

Malzemeler

125 gr tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı ölçeğinde sıvı yağ

1/2 çay bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı ölçüsü sirke

Kabartma tozu

Dereotu

3 ya da 4 su bardağı un

Dereotlu poğaça nasıl yapılır?

Pastane usulü dereotlu poğaça tarifi için ilk olarak derin bir kap içerisine 125 gr tereyağı ya da margarini, 1 çay bardağı sıvı yağı, yarım çay bardağı yoğurdu, toz şeker, tuz, sirke ve kabartma tozu ve yumurtayı ekleyin. ( 1 yumurtanın tamamı, 1 yumurtanın beyazı)

Karıştırdığınız malzemelerin içerisine unu yavaş yavaş ekleyin ve kıvam alıncaya kadar yoğurun. Hamur kıvama geldikten sonra doğradığınız dereotlarını hamurunuzun içine ekleyin. Hamurunuzdan ceviz büyüklüklerinde toplar ayırın ve dinlenmeye bırakın. Dinlenen poğaça hamurlarınızın üzerine daha önceden ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Daha önceden ısıttığınız fırına vererek üzeri kızarana kadar pişirin. Pişen dereotlu poğaçalarınızı 10 dakika fırında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.