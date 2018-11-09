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Derecik'ten terör örgütü PKK hedeflerine yoğun top atışı

Derecik beldesindeki Hudut Alayından, Irak sınırındaki PKK hedefleri yoğun top atışına tutuldu.

09 Kasım 2018 Cuma 19:52
Derecik'ten terör örgütü PKK hedeflerine yoğun top atışı

Derecik'teki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan çalışmalarla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan hedefleri belirlendi.

Hudut Alay Komutanlığından, PKK'nın Hakurk bölgesindeki hedeflerine yoğun top atışı yapıldı. Atışların yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 19:52
  1. Derecik

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