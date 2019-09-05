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Dereceye giren öğrencilerle buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gençlik merkezleri, kadın destek merkezleri ve kültür merkezindeki yaz kursu etkinliğinde, Kuran-ı Kerimi güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:36
Dereceye giren öğrencilerle buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gençlik merkezleri, kadın destek merkezleri ve kültür merkezindeki yaz kursu etkinliğinde, Kuran-ı Kerimi güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gençlik merkezleri, kadın destek merkezleri ve kültür merkezindeki yaz kursu etkinliğinde, ‘Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerle buluştu. Belediyenin Millet Kıraathanesi Kitap Otağı’nda düzenlenen etkinliğe, Başkan Kuş’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, Birim Müdürleri, aileler ve çocuklar katıldı. Eyyübiye Belediyesi’nin, gençlerin yaz tatilini dolu dolu geçirmesi adına açtığı kurslara katılan öğrenciler, birbirinden farklı etkinliklerle, uzman eğitmenler tarafından eğitildi. Eyyübiye Belediyesi’nin açtığı Kuran’ı Kerim kursu da öğrenciler tarafından yoğun talep gördü. Yaklaşık 600 öğrenci yaz tatili boyunca Kuran’ı Kerim kursuna katıldı. Bu kapsamda ‘Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrenciler için de ödül töreni düzenlendi. Törene katılan Kuş, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Etkinlikte konuşan Kuş, “Gençlerimizi milli ve manevi değerlere haiz gençlik olarak yetiştiriyoruz” dedi.


Eyyübiye Belediyesi’nin gençliğin her zaman yanında ve destekçisi olacağını belirten Kuş, “Yavrularımızın görmüş olduğu eğitim ve öğretim gerçekten çok önemlidir. Eğitim ve öğretimimizi ihmal etmememiz gerekir. Bunun yanı sıra Kuran-ı Kerim denince akan sular durur. Kuran, Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın en büyük armağanıdır. Kuran, Cenab-ı Allah’ın kelamıdır. O yüzden Kuran-ı Kerim’i her sayfasını hayatımızda yaşamamız ve yaşatmamız lazım. Bu etkinlikte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:36
  1. kültür
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