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Dere tepe çoluk çocuk temizlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen hafta “Çiçek gibi bir İzmir” sloganı ile başlayan temizlik kampanyası bu hafta da devam etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:52
Dere tepe çoluk çocuk temizlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen hafta “Çiçek gibi bir İzmir” sloganı ile başlayan temizlik kampanyası bu hafta da devam etti. Balçova Eğitim Mahallesindeki temizliğe çocuklarıyla katılan vatandaşlar dere tepe demeden temizlik yaptı.



İzmir’de 30 ilçeyi kapsayan temizlik kampanyasının ikinci haftasında Balçovalı vatandaşlar tekrar sokakları temizledi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ve CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz’ın da katıldığı temizliğe bazı vatandaşlar çocuklarıyla katıldı. Ata Caddesi’ndeki Duru Park önünde toplanan grup, Eğitim Mahallesinin sokaklarında zaman zaman da derelere ve boş arsalara girerek temizlik yaptı.



İzmir Büyükşehir ve Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği temizlikte onlarca kamyon çöp toplandı, dere yatakları temizlendi. Elinde süpürge sokakları süpüren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya bir yandan da çevredeki vatandaşlara temizlik konusunda uyarılarda bulundu. En iyi temizliğin kirletmemek olduğunu ifade eden Başkan Çalkaya, “Bu konuda en çok vatandaşlarımızın duyarlılığına ihtiyacımız var. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım onların desteği olmasa temiz bir çevreye sahip olamayız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:52
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