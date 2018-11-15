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Derdiyok’a sürpriz talip!

Galatasaray’da Terim’in takımda yer vermediği Derdiyok’a eski kulübü Basel talip oldu

15 Kasım 2018 Perşembe 11:51
Derdiyok’a sürpriz talip!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in son maçlarda takımda yer vermediği Eren Derdiyok'a İsviçre kulüplerinden Basel'in talip olduğu öğrenildi.

Futbol hayatına İsviçre kulübü Basel'de başlayan Eren Derdiyok'un Galatasaray'da forma şansının az olması bu oyuncunun gitme şansını kuvvetlendiriyor. Basel'in Eren Derdiyok için nabız yokladığı ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray Yönetimi'nin Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşerek Eren Derdiyok için yapılacak teklife net bir cevap vereceği öne sürüldü.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:51
  1. eren derdiyok

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