Derby kişisel bakım kategorisinde yeni ürünlerle portföyünü genişletti

İSMAİL ÇOBAN

Nemlendirici krem, tıraş jeli ve kolonyası, peeling krem, batık önleyici serum, kil maskesi gibi yeni ürünlerle portföyünü genişleten Derby, ilk kez adım attığı erkek bakım kategorisinde pazar payını hızla artırmayı hedefliyor. Türkiye genelindeki yaygın market ve online kanallarda tüketicilerle buluşacak olan Derby, yeni ürünleriyle erkeklere gün boyu temizlik ve ferahlık hissi vadediyor. Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, yeni ürünleriyle erkeklerin kişisel bakımda ezberleri değiştireceklerini belirterek şunları söyledi: “Kişisel bakım segmentinde, Derby’i sadece bir tıraş markası olarak değil, kişisel bakım markası olarak konumlandırmayı hedefledik ve erkeklerin kişisel bakımda ihtiyaç duyacağı ürünleri portföyümüzde bir araya getirdik. Yeni ürünlerimizin hem satışlarımıza hem de pazar payımıza olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. 46 yıllık tecrübemizle tıraşta olduğu gibi yüz bakımında da tüketicilerimizin aradığı üstün kaliteyi, uygun fiyat anlayışıyla sunmaya devam edeceğiz.”