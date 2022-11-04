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Spor Derbiye saatler kala şok gelişme!
Spor

Derbiye saatler kala şok gelişme!

Süper Lig 13. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Ligin 13. haftasında ezeli rakiplerden Galatasaray ile Beşiktaş Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Siyah-Beyazlı ekipte şoke eden bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 17:06:00 -
Derbiye saatler kala şok gelişme!

Süper Lig 13. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Ligin 13. haftasında ezeli rakiplerden Galatasaray ile Beşiktaş Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Siyah-Beyazlı ekipte şoke eden bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı ekipte şoke eden bir sakatlık yaşandı. Siyah-Beyazlılar'da antrenmanda kolunun üstüne düşen golcü oyuncu Weghorst'un son durumu merak konusu oldu. Hollandalı futbolcunun kritik müsabakada sahada yer alıp almayacağı belirsiz durumda.

KIRIK GÖRÜLMEDİ!
Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

KENDİSİNİ DENEYECEK
A Spor'un haberine göre; Dirseğinde ağrı hisseden Weghorst antrenmanda kendisini deneyecek. İyi hissetmesi durumunda Galatasaray maçı kadrosunda yer alacak.

 

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