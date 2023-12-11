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Spor Derbinin hesabı ağır oldu! Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı
Spor

Derbinin hesabı ağır oldu! Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı

Yeniakit Publisher
2023-12-11 14:32:00 -
Derbinin hesabı ağır oldu! Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı

Beşiktaş; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Beşiktaş; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir."

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