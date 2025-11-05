Derbinin bedeli ağır oldu: Beşiktaş’ta 4 sakatlık!
Fenerbahçe derbisinde 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta sakatlık krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Emirhan Topçu, Vaclav Cerny, Rafa Silva ve Necip Uysal’ın sakatlandığı, Gabriel Paulista’nın ise ailesel nedenlerle Brezilya’ya gittiği bildirildi.
Fenerbahçe’ye derbide 3-2 yenilen Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu sakatlandı.
Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır.
Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.
Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya’ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır.”
