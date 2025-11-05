  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dışişleri’nden sert tepki! “Taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz”

Başörtüsü nefreti hortladı: Başını bağlayınca temizlikçiye benziyorsun! Bir yobaz daha nefret kustu

Fransa'da savcılık harekete geçti! TikTok'un algoritması çocukları intihara mı sürüklüyor?

EGM'den 'Koruyucu eldiven' açıklaması! Artık zorunlu olacak

Yunanistan'da 'helal olsun' dedirten anlar! İsrailliler mahsur kaldı

DEAŞ’a finansman sağladı! Terör destekçisi Lafarge davası başladı

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!

Devlet Bahçeli’den yüzüklü mesaj: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm!

Mansur, Ekrem'i aratmıyor!

Terör devleti İsrail’in askerleri bir bir aklını kaybediyor! Öldürdükleri mazlumların ahı yakalarını bırakmıyor
Spor Derbinin bedeli ağır oldu: Beşiktaş’ta 4 sakatlık!
Spor

Derbinin bedeli ağır oldu: Beşiktaş’ta 4 sakatlık!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Derbinin bedeli ağır oldu: Beşiktaş’ta 4 sakatlık!

Fenerbahçe derbisinde 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta sakatlık krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Emirhan Topçu, Vaclav Cerny, Rafa Silva ve Necip Uysal’ın sakatlandığı, Gabriel Paulista’nın ise ailesel nedenlerle Brezilya’ya gittiği bildirildi.

Fenerbahçe’ye derbide 3-2 yenilen Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu sakatlandı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır.

Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.

Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya’ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır.”

İsmail Yüksek’ten Beşiktaş galibiyeti sonrası açıklama
İsmail Yüksek’ten Beşiktaş galibiyeti sonrası açıklama

Spor

İsmail Yüksek’ten Beşiktaş galibiyeti sonrası açıklama

Beşiktaş'taki yangın faciasında Kartalkaya beklentisi! Ölenlerin aileleri konuştu!
Beşiktaş'taki yangın faciasında Kartalkaya beklentisi! Ölenlerin aileleri konuştu!

Gündem

Beşiktaş'taki yangın faciasında Kartalkaya beklentisi! Ölenlerin aileleri konuştu!

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymişti! Döner kesen Beşiktaş'ın eski futbolcusundan anlamlı sözler
Şampiyonlar Ligi'nde forma giymişti! Döner kesen Beşiktaş'ın eski futbolcusundan anlamlı sözler

Spor

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymişti! Döner kesen Beşiktaş'ın eski futbolcusundan anlamlı sözler

Beşiktaş'tan flaş karar
Beşiktaş'tan flaş karar

Spor

Beşiktaş'tan flaş karar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23