Derbi öncesinde Cim-Bom'a bir iyi bir kötü haber!

Süper Lig'in son bölümünde yakaladığı çıkışla 5 maçlık galibiyet serisi yapan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına odaklandı. Perşembe günü sahasında başkent ekibini konuk edecek sarı-kırmızılılar, bu maçı da kazanarak Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maça 6'da 6 ile gitmeyi hedefliyor. Galatasaray'da iki maç öncesinde Emre Taşdemir ve Mauro Icardi'nin durumları da merak ediliyordu.

Dünya Kupası'nın ardından sıkışan maç trafiği nedeniyle hareketli geçecek ligde fikstür avantajı bulunan Galatasaray, sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek. Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı.

Taşdemir, Ankaragücü ve Fenerbahçe'ye karşı sarı - kırmızılı formayı giyemeyecek. O bölgede Patrick van Aanholt'un görev yapması bekleniyor.

Öte yandan santrfor pozisyonundan sevindiren haber geldi. Tedavisi süren Arjantinli yıldız Mauro Icardi, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ankaragücü maçında riske edilmeyecek olan golcü oyuncunun Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkma ihtimali arttı.