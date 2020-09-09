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Spor Derbi öncesi iki şok
Spor

Derbi öncesi iki şok

Trabzonspor'un yeni transferleri Anders Trondsen ve Marlon, sakatlıkları sebebiyle antrenmanı yarım bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:07:00 -
Derbi öncesi iki şok

Trabzonspor'un bugünkü antrenmanında sakatlanan yeni transferler Anders Trondsen ve Marlon çalışmayı yarıda bıraktı.

Futbolcuların durumunun ise perşembe günü çekilecek MR sonrası belli olacağı ifade edildi.

Ayağından ses geldi

Anders Trondsen'in durumunun ilk bulgulara göre ciddi olduğu bildirildi. Futbolcunun antrenman sırasında bir pozisyonda yere yığıldığı belirtildi.

Oyuncunun ayağından ses geldiğini söylediği ifade edildi.

Marlon'un ise arka adalesinde yırtık olduğu belirlendi. 23 yaşındaki defans oyuncusunun tekrar bir MR'ının daha çekileceği bildirildi.

Her iki futbolcunun da Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği, çekilecek MR'lardan sonra belli olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü, saat 20.00'de Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

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