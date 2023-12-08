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Spor Derbi öncesi Chamberlain ve İrfan Can Kahveci iddialı!
Spor

Derbi öncesi Chamberlain ve İrfan Can Kahveci iddialı!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 12:09:00 -
Derbi öncesi Chamberlain ve İrfan Can Kahveci iddialı!

Dev derbiye artık saatler kaldı... Süper Lig'de büyük heyecana yaklaşılırken iki takımın oyuncuları da iddialı sözler söylüyor. Beşiktaşlı Chamberlain ve Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci de 3 puanı alacaklarını iddia ederek taraftarlarına mesajı verdi. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

İki takım da hazırlıklarını tamamlarken futbolcular da iddialı açıklamalarda bulunuyor.

Son dönemde performansında vites yükselten Alex Oxlade-Chamberlain, hafta sonu oynanacak derbiyi İngiliz basınına değerlendirdi.

"Taraftarımızla kazanırız"

 Bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez bir derbi maça çıkacağını belirten 30 yaşındaki orta saha oyuncusu şöyle konuştu:

Özellikle derbi maçlarda taraftarın çılgınlığından çok söz ettiler. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Şimdilik bir derbi galibiyetimizin olmaması da bizleri ateşliyor. Zor olacağını biliyoruz ancak taraftarın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyoruz.
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"İstanbul gürültülü ama güzel bir şehir"

Chamberlain ayrıca İstanbul'un yaşantısına alıştığını belirterek "Gürültülü ancak muhteşem güzel bir şehir." yorumunu yaptı.

İngiliz yıldız 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde gol atmıştı.

İrfan Can Kahveci'nin gözü Beşiktaş maçında

Fenerbahçe'nin 4-1'lik Sivasspor galibiyetine attığı muhteşem golle damga vuran İrfan Can Kahveci, şimdi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi.

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de 4-3 kaybedilen derbide son saniyelerde harika gol atsa da bunun bir getirisi olmamıştı.

24 maçta 10 gol 6 asist

Cumartesi günü oynanacak dev mücadele için sabırsız olan İrfan Can, bu kez Fenerbahçe'ye galibiyeti getirecek gol ya da goller atmanın peşinde.

Başarılı futbolcu deplasman yasağının kalkmasının ardından taraftarın da statta bulunmasının performanslarına etki edeceğini düşünüyor.

Yıldız oyuncu, 24 maçta 10 kez ağları sarsıp, 6 asist yaparak şimdiden en skorer sezonunu geride bıraktı.

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