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Spor Derbi öncesi Beşiktaş’a müjde
Spor

Derbi öncesi Beşiktaş’a müjde

Yeniakit Publisher
2024-04-26 13:42:00 -
Derbi öncesi Beşiktaş’a müjde

Beşiktaş’ta sakatlığı sebebiyle Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda oynanan MKE Ankaragücü müsabakalarını kaçıran Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe’ye karşı forma giyecek. 18 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 10 golle takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da başlayacak müsabakada Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Geçtiğimiz sezon 4-2 galip geldiği Kadıköy deplasmanından yine 3 puanla ayrılarak bu sezon taraftarına ilk kez derbi galibiyeti hediye etmek isteyen siyah-beyazlı takımda gözler Semih Kılıçsoy’a çevrildi.

Fenerbahçe maçında ileri uçta olacak

Sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların ligde ve Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynadığı MKE Ankaragücü müsabakalarını kaçıran Semih, Fenerbahçe karşısında sahada olacak. Süper Lig’de görev aldığı 19 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırıp, 2 de asist yaparak takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Kartal’ın hücumdaki en önemli silahı.

Türkiye Kupası ile UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de toplamda 10 defa siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren ve takımına bu alanlarda 1 golle katkı sağlayan Semih Kılıçsoy’u, Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe ise Fenerbahçe derbisinde ileri uçta görevlendirecek.

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