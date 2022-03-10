Süper Lig’de 29.hafta 12 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler ise kar yağışı sebebiyle derbinin ertelenme ihtimali olup olmadığını araştırıyor.

Derbi ertelenir mi TFF açıklama | Galatasaray-Beşiktaş maçı ertelendi mi?

Ligin 29.haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele 14 Mart Pazartesi akşamı 20.00'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu derbinin ertelenmesine ilişkin bir açıklama yapmadı. Maçın belirtilen tarihte oynanması bekleniyor. 14 Mart Pazartesi günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları ertelendi

Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Türkiye Futbol Federasyonu olumsuz hava koşulları sebebiyle maçlarla ilgili karar verdi. TFF'den yapılan açıklamada, hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunların dikkate alındığı bildirildi.

Karara göre, 11-14 Mart'ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart haftasına alındı.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.