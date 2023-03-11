DEPSAŞ Enerji Sürdürülebilir Tarım Projeleriyle 123 bin çiftçiye destek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilde elektrik satış hizmeti veren Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş (DEPSAŞ Enerji), abonelerin daha iyi hizmet alması için yaptığı yatırımları ve teknoloji bölgedeki elektrik tüketimine ilişkin bilgileri paylaştı. Bu tüketimde önemli rol oynayan tarım sektörü ve DEPSAŞ Enerji’nin sürdürülebilir çözüm önerileri masaya yatırıldı. DEPSAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimizin yaklaşık 65 bini tarımsal faaliyetlerini sulama yaparak sürdürüyor. Sulanan 8 milyon dekar alanın 5.6 milyon dekarında elektrik enerjisi kullanılarak üretim yapılıyor. Daha sürdürülebilir sulama metotlarıyla hem enerji tasarrufu hem de tarımsal verimlilik artacaktır” şeklinde konuştu.

Görevli tedarik şirketi statüsüyle Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde 69 hizmet lokasyonu ile 2.2 milyon müşteriye elektrik perakende satış hizmeti veren DEPSAŞ Enerji, bölgenin elektrik enerjisi tüketimini gözler önüne serdi. Açıklamada başta Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de yapılan tarımsal sulamaların bölge elektrik tüketimini önemli ölçüde artırdığı ifade edildi. DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, yoğun elektrik tüketiminin etkileri ile bölgedeki sürdürülebilir tarım yöntemlerinin önemine ilişkin bilgiler verdi. Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 5’inin DEPSAŞ Enerji’nin hizmet sahasında yer aldığının altını çizen Karagüzel, “69 hizmet lokasyonu ile 2.2 milyon müşteriye elektrik perakende satış hizmeti veriyoruz. 2022 yılsonu itibarıyla toplam 476 çalışanımızla, 6 il 59 ilçede, 69 şube ve 14 bin metrekare alanda müşterilerimizle buluşuyoruz. DEPSAŞ olarak Türkiye’de elektriğin yüzde 5’ini yönetiyoruz.” dedi .

“Tarımda verimlilik, enerjide sürdürülebilirlikle orantılı”

DEPSAŞ Enerji’nin hizmet verdiği illerde 16 milyon dekar ekili tarımsal alanda, 123 bin kayıtlı çiftçinin üretim yaptığını ifade eden Karagüzel şöyle konuştu: “Çiftçilerimizin yaklaşık 65 bini tarımsal faaliyetlerini sulama yaparak sürdürüyor. Sulanan 8 milyon dekar alanın 5.6 milyon dekarında elektrik enerjisi kullanılarak üretim yapılıyor. Sulama birlikleri sahalarında ekilen alanın yaklaşık % 65’i (1.7 Milyon dekar) elektrik enerjisi kullanılarak sulanıyor. 150 metre ile 750 metre arasındaki yük derinliklerinden elektrikle suyun çekilmesi, çiftçinin giderlerinde önemli bir kalemi oluşturuyor. Türkiye’de elektrik enerjisi ile tarımsal sulamanın yaklaşık yarısı, faaliyet gösterdiğimiz bölgede gerçekleştiği için ortaya büyük bir enerji tüketimi çıkmış oluyor. Ayrıca ülkemizin yer altı sularını bu türden efektif olmayan yöntemlerle kullanmak kuraklık tehlikesini gündeme getiriyor”şeklinde konuştu. Yoğun elektrik tüketimini beraberinde gelmesi ve kaçak elektrik kullanımının başlıca sorunlar arasında olduğunu belirten Karagüzel, “Kaçak elektrik kullanımı ve borçların ödenmemesi, bölgemizde yaşadığımız diğer bir sorun olarak öne çıkıyor. Geldiğimiz noktada tarımsal sulamada 24.513 abone borçlu durumda ve bu da 12.2 milyarlık bir alacağa tekabül ediyor. Biz DEPSAŞ Enerji olarak enerjinin doğru bir şekilde yönlendirilmesi, verimli ve doğru kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda tarımda modern tekniklerin kullanılmasını öneriyor, yüksek enerji tüketimine neden olan “vahşi sulama” denilen salma sulama tekniğinden vazgeçilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” dedi.

“Çiftçimizin her zaman yanındayız”

DEPSAŞ Enerji’nin tarımda enerjinin verimli kullanılması ve enerji tasarrufuna yönelik yürüttüğü çalışmalara ile çözüm önerilerine değinen Karagüzel, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz projelerle çiftçimize destek olmaya devam ediyoruz. Tarım bakanlığı tarafından yürütülen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ürün ve faaliyetlerini kayıt altına alınmakta. ÇKS ye kayıtlı çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik masrafını yüzde 35’i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sübvanse ediliyor. Çiftçilerin sorunlarının giderilmesi için cumhurbaşkanımızın 18.08.2022 tarih ve 5972 sayılı kararı ile ziraat bankası çiftçilerin elektrik borçlarını ödemesine yönelik beş yıl faizsiz elektrik kredisi imkânı sağlandı. Bu çabalarımızın yanında, bölge tarımında suyun yine en önemli gündem maddesi olduğunun farkındayız. Çiftçilerimizle iyi diyaloglar kurmaya özen gösteriyor, bu konuda oluşturduğumuz diyalog ekiplerimizle hareket ediyoruz. Bu kapsamda çiftçilerin içerisindeki kanaat önderleri ve büyük üretim gerçekleştiren çiftçilerimizle de diyalog halindeyiz” dedi. Karagüzel devletin tarımsal destekleme ödemelerinin ardından kesinti iddialarının yanlış kurgulandığını ve yanlış algılandığını ifade ederek; “Devletimizin çiftçilerimize yaptığı destek, deprem yardımları kapsamında gerçekleşen bir durumu kapsamıyor. Bu destek daha önce de aralıklı olarak yapılan desteklerin devamı niteliğinde. Dolayısıyla biz fatura ödemelerini yapan çiftçilerimizden kesinti yapmıyoruz” şeklinde açıkladı. Uzun vadede GAP kapsamında oluşturulacak sulama kanallarının tamamlanmasının katkı sağlayacağını belirten Murat Karagüzel, gece sulama projesine de değinerek; “Suyun buharlaşmasının önüne geçilmesi, daha etkin sulama yapılarak hem enerji giderinin azaltılması hem de üründe verimliliğin artırılması için ‘gece sulama yönteminin’ kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Gece sulaması konusunda farkındalığı artırarak iklim değişikliği, verimli sulama, verimli ve dengeli enerji tüketimini hedefliyoruz.”

Faturalandırmalar ulusal tarifeye göre yapılıyor

Karagüzel, yaşanan depremin ardından faturalandırma süreçlerine de açıklık getirerek “Öncelikle bu kadar büyük bir afetin sonrasında etkilenen tüm illerdeki vatandaşlarımıza destek olmak en önemli önceliğimiz haline geldi. Elektrik faturaları normal şartlarda 25-35 günde bir okunurken deprem sonrasında bu süre 45-50 günlere uzadı. Abonelerimize ekstra bir ödeme söz konusu olmadı. Zira Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince faturalandırma yapmaktayız. Kullanım günündeki artışa bağlı olarak faturalarda bir artış yaşansa da ‘ulusal tarife’ uygulandı. Tüketim gün sayısı ne olursa olsun günlük 8 Kwh ve altındaki tüketimler, daha önceden de olduğu gibi 1. kademeden yani indirimli tarifeden hesaplanıyor. Günlük 8 Kwh üzerindeki tüketimler ise 2. kademeden faturalandırılıyor. Faturaların doğruluğunu isteyen herkes, EPDK’nın internet sayfasında “Fatura Hesaplama Modülü” üzerinden tüketilen enerji miktarlarını Kwh cinsinden girerek kontrolleri yapabilir” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO