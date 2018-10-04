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Depresyona karşı lavanta en mükemmeli

Hüzne yenik düşmeyin, sizi sinsi sinsi kemirir...

04 Ekim 2018 Perşembe 15:06
Depresyona karşı lavanta en mükemmeli


Kapalı kapkara bulutların kaplandığı havalar, biteviye kar ve yağmurlar, evde kapanıp kalıvermeler insana hüzün verir. Moralini yıkar. Dikkat etmelisiniz; bu haleti ruhiye, sizi sinsi sinsi kemirir.

Bu arada beyni iyi hissettiren, moral veren yiyecekler almalısınız. Bir çok antidepresan, hücrelerdeki serotonin salınım süresini uzatmak içindir. Siz bunu doğru karbonhidrat ve protein kaynakları ile de yapabilirsiniz. Bundan dolayı ıspanak, bezelye, portakal suyu, tam tahılda fayda var. Kan şekeri morali etkileyen önemli bir unsur.

Pek çok kişi tatlı veya karbonhidrat ağırlıklı gıdadan sonra kendisini mutlu hisseder ancak bu fazla artış aşırı uyku hali oluşur. Bunun için glisemik indeksi düşük karbonhidratlar yani meyveler, sebzeler tüketmek önemlidir.

Öte yandan vücudun aşırı serbest radikal istilasına uğraması, metabolizmanın aşınmasına ve yıpranmasına sebep olur. Onun için antioksidanlardan zengin besinler yaban mersini, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, böğürtlengiller ve kivi en iyisidir.

Lavanta sakinleştirici aromasıyla depresyonu azaltır. Lavanta çayı içebilirsiniz.

Yeterli balık tüketilmiyorsa 2000-4000 mg kadar omega 3 desteği almak, sinir sistemi ve hücre faaliyetleri için elzem B vitaminlerini almak özellikle kış aylarının ve kapalı havaların yaptığı depresif hali iyileştirebilir.

Egzersiz en iyi antidepresanlardan daha etkili olabilir, yeter ki doğru program ve düzenli yapılsın.

Spor uzmanlarına göre stres azaltıcı olarak yürüyüş, bisiklet, hafif koşu ruh sağlığını artıran kimyasalları harekete geçiriyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:06
  1. depresyon
  2. lavanta

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