Depresyon nedir? Depresyonu tetikleyen gıdalar nelerdir?

Depresyon, haftalarca hatta yıllarca sürebilen, sosyal, psikolojik ve biyolojik etkenlerin kombinasyonuyla oluşur. Depresyon halinde yeme alışkanlıkları genelde değişiyor. Tabiri caizse ya tamamen “yemeden içmeden kesiliyor” ya da sağlıksız olarak ifade edilen gıdalar aşırı tüketiliyor. Özellikle meyvenin aşırı tüketimi, fruktoz şurubu konmuş unlu mamüllere yönelmenin sağlıksız sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Prof. Dr. Cüneyt Ulutin konuyla alakalı olarak uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, daha mutlu olunacağı düşünülerek anlık rahatlama sağlayan gıdaların sonrasında fruktoz intoleransına (direncine) sebep olacağının altını çizerken, kişilerin kendilerini daha iyi hissetmeleri açısından hangi gıdaları tüketmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

“Fazlası ilk karaciğeri etkiliyor”

Fruktoz şekerinin fazla alınması sonucu ilk olarak karaciğerin etkileneceğini söyleyen Prof. Dr. Ulutin, “Basit şekerler grubundan olan fruktoz bir meyve şekeridir. Bu meyve şekerinin tek işlenebildiği yer karaciğerdir. Ancak karaciğer glikoza davrandığı gibi fruktoza çok iyi yaklaşmamakta ve çoğunu yağ olarak depolamayı tercih etmektedir. Dolayısıyla karaciğer yağlanması gibi etkenler fruktozun çok fazla alınmasıyla ortaya çıkmaktadır. Az olması da yüksek olması da kötü. Bazı araştırmalarda bunun özellikle karaciğer, sindirim sistemi kanserlerine sebep yol açabileceği konusunda yayınlar mevcut. O yüzden fruktoz tüketiminde dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var ” dedi.

“Yanlış ve az alınması sizi daha çok depresyona sokabilir”

Fruktoz şekerinin yanlış ve az alınması durumunda da özellikle mutluluk hormonunun yapı taşlarından olan triptofanın etkilendiğini de ifade eden Ulutin bu anlamda duyusal sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi. Ulutin, “Fruktozu vücut alamazsa o zaman belirli maddelerin oluşumu vücutta etkilenecektir. Bunlardan önemli olanı triptofandır ve normalde insan vücudunda bulunmayan, dışarıdan almak zorunda olduğumuz bir yapı taşı, aminoasittir. Bunu vücut yeterince alamayınca ister istemez ani açlık krizleri, depresyon, sinirlilik hali, uykusuzluk gibi şikâyetler ortaya çıkar. Daha çok şekerli şeyler tüketmeye başlanacaktır. Fakat fruktoza karşı intolerans çözülmeyeceği için kısır bir döngü oluşturacaktır” dedi.

Triptofan neden önemli

Triptofan maddesinin neden önemli olduğuna da anlatan Ulutin, “Vücudumuzda serotenin, melotonin, niyasin gibi vitaminlerinin üretiminde yer alan bir ön madde. Normalde serotonin beynimize geçmezken, triptofan halinde geçip, orada çeşitli enzimlerle etkileştikten sonra sinir uçlarımıza kadar yayılır. Bu serotonin maddesi ile biz kendimizi daha iyi hisseder, melotonin ile uykumuz düzenlenir, niyasin ile de cildimiz güzelleşir” ifadelerini kullandı.

Depresyon nedir?

Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon aynı zamanda majör depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da adlandırılır.

Mevsimsel depresyon, sonbaharda başlayan ve kışın da devam eden çökkünlük belirtileri ile karakterize bir tür duygulanım bozukluğudur. Tanısal olarak ayrı bir duygulanım bozukluğu olarak değil, depresyonun seyri için bir belirleyici olarak ele alınır.

Majör depresif bozukluk, majör depresyon veya klinik depresyon, en az iki hafta boyunca, farklı türden günlük hadise ve tecrübeler karşısında, sabit bir şekilde düşük ruh halinde bulunulması ile karakterize edilen bir zihinsel hastalıktır.

Depresyon sürecinde en çok rastlanan belirtiler:

Üzüntü, sebepsiz ağlama, boşlukta olmak veya umutsuzluk duyguları

Değersizlik, suçluluk duygusu, geçmiş başarısızlıklarda kendini suçlamaya takılma

Düşünme, konsantre olma, karar verme ve bir şeyleri hatırlamada sorunlar

Düşünme, konuşma veya hareket etmede yavaşlama

En küçük konularda bile öfke patlamaları, sinirlilik hissi veya hayal kırıklığı

Hobiler, spor veya cinsellik gibi normal aktivitelerin çoğuna veya tümüne karşı ilgi veya zevk kaybı

İştahta azalma ve kilo kaybı ya da artan yeme isteği ve kontrolsüz kilo alımı

Kaygı, ajitasyon veya huzursuzluk

Sebebi belirsiz fiziksel problemler, sırt veya baş ağrısı gibi

Sık veya tekrarlayan ölüm ve intihar düşünceleri, veya intihar girişimleri

Uykusuzluk veya çok fazla uyumak da dahil olmak üzere uyku bozuklukları

Yorgunluk ve enerji eksikliği, en ufak işlerin bile çaba gerektirmesi

Depresyon için ne yemeli?

B Vitamini içeren ve depresyona İyi gelen bazı besinler: Tahıllar, ıspanak, fıstık ezmesi, biftek, ayçiçeği, patates, muz, nohut, yumurta, peynir, süt, ceviz.

Depresyona iyi gelen bitkiler nelerdir?