Depresyon belirtilerini ortadan kaldıran şahane bir çay

Depresyon psikolojik bir hastalıktır. Rutin yaşam koşturmacası bazı kişilerin depresyona yenik düşmesine yol açıyor. Bu psikolojik rahatsızlıktan kurtulmak için elbette bir hekim tarafından doğru bir yöntemle tedavi edilmek son derece önemlidir. Bu tip bir sorun yaşayan kişilere doğanın şifalı ürünleri de tavsiye ediliyor. Bunlardan biri de ashwagandha isimli bitki. Hint ginsengi, morsalkım, zehirli bektaşi üzümü ve kışlık vişne olarak da bilinen ashwagandha yüzlerce yıldır şifa için kullanılıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar depresyon tedavisi sırasında ashwagandha çayı tüketiminin iyileşme sürecini hızlandırdığını kanıtlamıştır.

Ashwagandha çayının faydaları nelerdir?

Ashwagandha sakinleştirici özellik taşır. Bu nedenle depresyon, kaygı ve panik bozukluğu durumlarında kullanımı tavsiye edilir.

Uykusuzluk sorunu yaşayan için de ashwagandha önemli bir şifa kaynağıdır.

Ashwagandha düzenli ve ölçülü tüketildiğinde konsantrasyon sorunlarını ortadan kaldırır.

Stresli bir yapınız varsa ashwagandha çayı içerek bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Günde yalnızca bir fincan çayla gün boyu ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi almış olursunuz.

Ashwagandha özellikle göbek bölgesindeki yağların erimesine yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar bu çayın romatoid tedavisi için son derece önemli olduğunu kanıtlamıştır.

Ashwagandha kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Ashwagandha ayrıca kemoterapinin yan etkilerini hafifletir.

Ashwagandha çayının zararları nelerdir?

Yapılan çalışmalar ashwagandha çayının tiroid hastaları tarafından kullanılmaması gerektiğini kanıtlamıştır. Her bitki çayında olduğu gibi abartılı kullanıldığında mide bulantısı, kusma ve baş dönmesine yol açabilir. Bu lezzetli çayın faydasından yararlanmak için günde bir fincandan fazla tüketmemek gerekli. Ayrıca gebeler birçok bitki çayı gibi ashwagandhayı da içmemeli.

Ashwagandha çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler

1 çay kaşığı toz ashwagandha kökü

1 bardak su

Bir bardak suyun içerisine ashwagandha kökü tozunu ilave edip, kaynatın.

10 dakikanın ardından çayınızı süzüp, içebilirsiniz.