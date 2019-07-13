0553 313 94 23

Depresyon belirtilerini ortadan kaldıran şahane bir çay

Depresyon, kaygı veya panik bozukluğu sorunlarıyla karşı karşıyaysanız mutlaka bir fincan ashwagandha çayı içmelisiniz. İşte, ashwagandha çayının faydaları…

13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:50
Depresyon belirtilerini ortadan kaldıran şahane bir çay

Depresyon psikolojik bir hastalıktır. Rutin yaşam koşturmacası bazı kişilerin depresyona yenik düşmesine yol açıyor. Bu psikolojik rahatsızlıktan kurtulmak için elbette bir hekim tarafından doğru bir yöntemle tedavi edilmek son derece önemlidir. Bu tip bir sorun yaşayan kişilere doğanın şifalı ürünleri de tavsiye ediliyor. Bunlardan biri de ashwagandha isimli bitki. Hint ginsengi, morsalkım, zehirli bektaşi üzümü ve kışlık vişne olarak da bilinen ashwagandha yüzlerce yıldır şifa için kullanılıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar depresyon tedavisi sırasında ashwagandha çayı tüketiminin iyileşme sürecini hızlandırdığını kanıtlamıştır.

Ashwagandha çayının faydaları nelerdir?

Ashwagandha sakinleştirici özellik taşır. Bu nedenle depresyon, kaygı ve panik bozukluğu durumlarında kullanımı tavsiye edilir.

Uykusuzluk sorunu yaşayan için de ashwagandha önemli bir şifa kaynağıdır.

Ashwagandha düzenli ve ölçülü tüketildiğinde konsantrasyon sorunlarını ortadan kaldırır.

Stresli bir yapınız varsa ashwagandha çayı içerek bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Günde yalnızca bir fincan çayla gün boyu ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi almış olursunuz.

Ashwagandha özellikle göbek bölgesindeki yağların erimesine yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar bu çayın romatoid tedavisi için son derece önemli olduğunu kanıtlamıştır.

Ashwagandha kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Ashwagandha ayrıca kemoterapinin yan etkilerini hafifletir.

Ashwagandha çayının zararları nelerdir?

Yapılan çalışmalar ashwagandha çayının tiroid hastaları tarafından kullanılmaması gerektiğini kanıtlamıştır. Her bitki çayında olduğu gibi abartılı kullanıldığında mide bulantısı, kusma ve baş dönmesine yol açabilir. Bu lezzetli çayın faydasından yararlanmak için günde bir fincandan fazla tüketmemek gerekli. Ayrıca gebeler birçok bitki çayı gibi ashwagandhayı da içmemeli.

Ashwagandha çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler

  • 1 çay kaşığı toz ashwagandha kökü
  • 1 bardak su 

Bir bardak suyun içerisine ashwagandha kökü tozunu ilave edip, kaynatın.

10 dakikanın ardından çayınızı süzüp, içebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    30 gündür yoldalar! Erdoğan ofisinde ağırladı
    1. 30 gündür yoldalar! Erdoğan ofisinde..
    2. GÜNCELLEME - Adana'da minibüs..
    3. Sudan'da "3 Haziran olayları"nın..
    4. Fenerbahçe'nin Düzce kampı sona erdi
    5. Eski komandolar Kızılcahamam kampında..
    6. Depresyon belirtilerini ortadan..
    7. Fehmi Koru: Babacan'ın kuracağı..
    8. ABD'deki Barry Kasırgası
    9. Makarna kolisinde tarihi eser..
    10. Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da..
    11. Trabzon’da eşek saldırıya uğradı,..
    12. Oto galerici tartıştığı kişi..
    13. Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6..
    14. Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı
    15. Avusturya'da Srebrenitsa soykırımı..
    16. Yemen'de 20 Husi öldürüldü
    17. Fenerbahçe, Boluspor'u 2-0 yendi
    18. Adana’da sahte içki operasyonunda 3..
    19. Rus diplomatlar Esad ile ‘İdlib’..
    20. Öğrenciler Van’ı tanıdı
    21. Altun'dan 15 Temmuz etkinliğine davet
    22. Uçuruma düşen otomobilden atlayarak..
    23. Hafif ticari araç aydınlatma direğine..
    24. Sudan'da "muhalafet toplantısının..
    25. Evleri soyup tatile başladı, plajda..
    26. Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı..
    27. Çaykur Rizespor'da transfer
    28. Pedofilleri hadım etme kararı kabul..
    29. Hırsızlıktan aranan kadın plajda..
    30. MHP Lideri Bahçeli, 40 yıl hatırlı..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da