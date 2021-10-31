Depresyon artışının arkasında medya yalanları mı yatıyor!

Tıp dergisi The Lancet'in yayımladığı bir araştırmaya göre, koronavirüsün etkisinin en fazla hissedildiği 2020 yılında depresyon rahatsızlığı dünya çapında artış gösterdi. The Lancet'in araştırmasına göre depresyon rahatsızlığı küresel ölçekte yüzde 28, anksiyete bozukluğu ise yüzde 26 oranında arttı. Kadınların erkeklere göre daha fazla depresyon ve anksiyete problemi yaşadığını gösteren araştırma, Covid-19 kaynaklı depresyon ve anksiyete vakalarının artışında Avrupa'da ilk sırada yer alan ülkenin ise Türkiye olduğunu ortaya koydu. Türkiye, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde depresif bozukluklarda yüzde 38,7, anksiyete bozukluklarında ise yüzde 28'in üzerinde artış kaydedildi.

Sebepleri araştırılacak

Korona sonrasındaki anksiyete ve depresyon artışının ardındaki sebepler araştırılırken, bu gelişmede medyanın etkisi de gündeme geldi. Özellikle sağlık ile ilgili alanda tabipler odası başta olmak üzere eczacılar odası ve diğer meslek kuruluşları ile sözde sivil toplum kuruluşlarının siyasi açıklamalar yaparak, halkın ruh dünyasını bozdukları tartışılıyor. Bir gün "maske yok" bir başka gün "Doktorların önlüğü yok" yalanları ile halkı ümitsizliğe sevkeden iç muhalefetin, Diyanet camiasının özverili şekilde yaptıktları "tedbir alın, tevekkül edin" çağrılarını da, daha seslendirilmeden boğmaya çalıştıkları da depresyon vakalarının artışında önemli rol oynadığı öne sürülüyor.

Korona yalanları

Korona dönemindeki büyük yalanlar şöyle sıralanıyor: "Maske yok". "Doktorların zorunlu malzemeleri verilmiyor", "Hasta sayısı gizleniyor", "Ölüm sayıları çok daha fazla, gizleniyor", "yoğun bakım yatakları doldu, hastalar geri çevriliyor", "toplu ölümler kapıda", "Eczanelerde 450 çeşit ilaç yok", "Hastanelerde ameliyat malzemeleri olmadığı için, zorunlu operasyonlar bile yapılamıyor"...