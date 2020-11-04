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Ekonomi Depremzedeye Türkiye Sigorta güvencesi
Ekonomi

Depremzedeye Türkiye Sigorta güvencesi

Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, İzmir’deki depremin ardından hasar tespit ve destek çalışmalarına başladıklarını belirterek, “2 Kasım 2020 itibariyle şirketimize Aydın ve İzmir illeri ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL teminat tutarında yangın, konut, mühendislik ve tekne branşlarında toplam 83 adet hasar dosyası ulaşmıştır” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:17:00 -
Depremzedeye Türkiye Sigorta güvencesi

Türkiye Sigorta olarak depremden etkilenen bölge halkının yanında olduklarını belirten Benli, “Bölge halkımızın yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri için biz sigortacılara büyük görev düşüyor. Türkiye Sigorta olarak acentelerimiz ve eksperlerimizle birlikte hızla bölgede hasar tespitine başladık. Depremden etkilenen sigortalılarımız ve iş ortaklarımız 7 gün 24 saat Çağrı Merkezimiz ve tüm iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirler. Hasar ihbarlarını İzmir depremine özel olarak oluşturduğumuz sistem ile çok daha hızlıca alıyor ve süreçlerimizi tamamlıyoruz” açıklamasında bulundu. Sigortalı vatandaşların hasarlarına en kısa sürede çözüm bularak onların hayatlarına en iyi şekilde devam etmelerine destek olmayı en öncelikli sorumlulukları olarak gördüklerini dile getiren Benli, şunları kaydetti:

5 Milyar TL teminat

“Türkiye Sigorta’nın bölgedeki ilk hedefi hayat, sağlık, konut, iş yeri, kasko ve tekne sigortası poliçesi sahibi sigortalılarımızdan gelecek hasar ihbarlarının tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak tazminat ödemelerini yapmak. 2 Kasım 2020 itibariyle şirketimize Aydın ve İzmir illeri ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL teminat tutarında yangın, konut, mühendislik ve tekne branşlarında toplam 83 adet hasar dosyası ulaşmıştır. Bölge Müdürlüklerimiz ve acentelerimiz kanalıyla hasar ihbarları tarafımıza ulaştıkça müşterilerimizin zararını en hızlı şekilde karşılama ve hızlıca çözüm üretme sorumluluğu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Sigorta ve sigorta sektörümüz sermayesi ve aktif büyüklüğünden aldığı güçle bugüne kadar üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirdi ve getirmeye de devam edecektir.”

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