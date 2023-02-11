Habertürk'te köşe yazan ve program yapan Fatih Altaylı'nın ahlaksızlığını gözler önüne seren Ali İhsan Karahasanoğlu, "Depremzedeye “Kevaşe” diyen, şimdi kimden korkmuş!" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

1999 depremi ile 2023 depremini kıyaslayacak değilim..

Ne şiddetini, ne verdiği kayıpları, ne bölgesini, ne yardımları, ne engellemeleri..

Oturduğu lüks mekanlardan, o mekanların yanlarındaki golf alanlarına dokunulmaması için çırpınan ilkesizlerin, gariban insanları depreme dayanıksız evlerde oturmaya mahkum etmek için, kentsel dönüşümlere karşı çıkmalarını hatırlatacağım..

“Rant için kentsel dönüşüm icad ediliyor” yalanları uyduranların, garip-gurebanın iyi niyetlerini istismar ederek, onları derme-çatma evlerde kalmaya nasıl mahkum ettiklerini söyleyeceğim..

Lüks araçlara binip, şarap zıkkımlanıp, ardından da “bu ülkede özgürlük yok, televizyonda bir kampanya bile başlatamıyoruz” diyenlerin, bu ülkenin özbeöz çocuklarına “Bu başörtü cumhuriyete aykırı, şu kıyafet Atatürkçülüğe aykırı.. Örtünü çıkarmıyorsan, haydi köyüne kış kış” muamelesi yapan ahlaksızların..

17 Ağustos 1999’da depremi yaşamış, iki ay sonra geldiği üniversitenin kapısında, devletin eğitim müessesesinin kapısından, başındaki örtü sebebi ile geri çevrilen bir öğrenciye, “kevaşe” diyerek küfür edenlerin gerçek yüzlerini sizlere ifşa edeceğim..

Önce şunu belirteyim..

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