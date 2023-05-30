Depremzedeleri kovan CHP'li Tekirdağ Belediyesi vatandaşa hizmette sınıfta kaldı! Yağmurda açılan rögar kapağı otomobili böyle savurdu
14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye oy verdikleri için depremzedeleri kapı dışarı eden CHP'li Tekirdağ Belediyesi, vatandaşa hizmette sınıfta kaldı. Şiddetli yağışın etkisiyle açılan rögar kapağı bir aracı metrelerce savurdu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yağış sonrasında yolun ortasında sularla beraber açılan rögar kapağının otomobili metrelerce savurduğu anlar kameraya yansıdı. Arka tekerleri 2 metre havaya kalkan otomobil, takla atmaktan son anda kurtuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarlarından sonra Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Çorlu merkez Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yağışın etkisiyle, yolda bulunan rögar kapağı açıldı.
Rögar kapağı metrelerce savurdu
O sırada 59 AGS 010 plakalı otomobil, yoldaki rögar kapağına çarparak metrelerce savuruldu. Otomobilin takla atmaktan son anda kurtulduğu o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Depremzedeleri kapı dışarı etmişti
Vatandaşa hizmette sınıfta kalan CHP'li Tekirdağ Belediyesi, 14 Mayıs seçimlerinde sandıktan AK Parti'nin çıkması nedeniyle depremzedeleri konakladığı yerlerden kapı dışarı etmişti.
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