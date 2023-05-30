  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Depremzedeleri kovan CHP'li Tekirdağ Belediyesi vatandaşa hizmette sınıfta kaldı! Yağmurda açılan rögar kapağı otomobili böyle savurdu
Yerel

Depremzedeleri kovan CHP'li Tekirdağ Belediyesi vatandaşa hizmette sınıfta kaldı! Yağmurda açılan rögar kapağı otomobili böyle savurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-30 18:46:00 - 2023-05-30 19:17:07

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye oy verdikleri için depremzedeleri kapı dışarı eden CHP'li Tekirdağ Belediyesi, vatandaşa hizmette sınıfta kaldı. Şiddetli yağışın etkisiyle açılan rögar kapağı bir aracı metrelerce savurdu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yağış sonrasında yolun ortasında sularla beraber açılan rögar kapağının otomobili metrelerce savurduğu anlar kameraya yansıdı. Arka tekerleri 2 metre havaya kalkan otomobil, takla atmaktan son anda kurtuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarlarından sonra Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Çorlu merkez Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yağışın etkisiyle, yolda bulunan rögar kapağı açıldı.

Rögar kapağı metrelerce savurdu

O sırada 59 AGS 010 plakalı otomobil, yoldaki rögar kapağına çarparak metrelerce savuruldu. Otomobilin takla atmaktan son anda kurtulduğu o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Depremzedeleri kapı dışarı etmişti

Vatandaşa hizmette sınıfta kalan CHP'li Tekirdağ Belediyesi, 14 Mayıs seçimlerinde sandıktan AK Parti'nin çıkması nedeniyle depremzedeleri konakladığı yerlerden kapı dışarı etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tekirdağ 550 depremzedeye bakamadı "Afetzedelerimiz milletin ve devletin emanetidir"
Tekirdağ 550 depremzedeye bakamadı “Afetzedelerimiz milletin ve devletin emanetidir”

Gündem

Tekirdağ 550 depremzedeye bakamadı “Afetzedelerimiz milletin ve devletin emanetidir”

CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedelere saygısızlığına İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma!
CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedelere saygısızlığına İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma!

Gündem

CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedelere saygısızlığına İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma!

Tekirdağ’dan sonra şimdi de İzmir! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedeyi kaldığı konuttan kovuyor
Tekirdağ’dan sonra şimdi de İzmir! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedeyi kaldığı konuttan kovuyor

Gündem

Tekirdağ’dan sonra şimdi de İzmir! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedeyi kaldığı konuttan kovuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23