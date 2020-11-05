Depremzedelere konutlar 1 yılda teslim edilecek

113 saat boyunca enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için gece gündüz demeden zamanla yarışan ve çalışmalarını tamamlayan kurtarma ekiplerine teşekkür eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, “Acımız çok büyük, inşallah el birliğiyle İzmir’in yaralarını saracağız” dedi. Yapılan çalışmalar ve hasar tespiti hakkında da bilgi veren Kurum, “942 uzmanımızla 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Şu ana kadar 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayısı 180. 1267 az hasarlı, 190 orta hasarlı bina var. Yıkım çalışmaları başladı ve hızla ilerliyor” diye konuştu.



Terörle mücadele kadar önemli



Türkiye’nin ciddi bir deprem tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ve kentsel dönüşümün terörle mücadele kadar önemli olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti: “İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattık. İzmir’de yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5’i geçmeyecek. Depremzedeler için 3 bin konut çalışmaları başladı. İçinde millet bahçeleri, yürüyüş yolları, camisi, okulu, aile sağlık merkezi olacak. 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Depremzedeleri sıcak yuvalarına hızlıca yerleştirmek istiyoruz. Burada tüm Türkiye’ye de seslenmek istiyorum, riskli binalarımızın tespitlerini yaptırın, riskli binalarda oturmayalım. Gelin tüm Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurun. Siyasi bir kaygı gözetmeden, gelecek kaygısı gözetmeden kentsel dönüşümü kararlı şekilde yürütmek istiyoruz.”



Yardımlar sürüyor



Vatandaşlara hızlı bir şekilde hem taşınma hem kira yardımlarını ödemeye başladıklarını ve taşınma sürecinde eşyalarını koyabilecekleri depolar da tahsis edildiğini belirten Kurum, “Eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin, ev sahiplerimize 13 bin ve kiracılara 5 bin lira kira ve taşınma yardımı hesaplara yatmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 2 milyon 865 bin lira ödendi. Cumhurbaşkanımız da açıkladı; iş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, su altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor” dedi.



Konteynerler 19 gün sonra



Kurum, vatandaşların bundan sonraki süreçte barınma ihtiyaçlarına ilişkin de belli alanlarda çadır ve konteyner kentlerde, kurulum ve inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktararak, “4 bin 643 çadır sevk edildi, 2 bin 692’si kuruldu. 13 ilçede 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanemiz var. Kalan depremzede sayımız 208. İsteyen vatandaşlarımızı bu misafirhanelerde misafir edebiliriz. Konteyner kent çalışmaları Bayraklı’da başladı. İlk etapta 1000 konteyner kuruyoruz. 19 gün sonra teslim edeceğiz. Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde de 312 konteyner yapmayı planlıyoruz, ihtiyaca göre bu sayıları artıracağız. Altyapı çalışmaları burada da başladı” dedi.