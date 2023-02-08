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Gündem Depremzedeler için e-Devlet üzerinden güvenli bağış imkanı
Gündem

Depremzedeler için e-Devlet üzerinden güvenli bağış imkanı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı sağladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 11:01:00 -
Depremzedeler için e-Devlet üzerinden güvenli bağış imkanı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli bir yöntem sunmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iki yeni dijital hizmet geliştirdi.

Bu hizmetlerden ilki, depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenlere yardımcı olacak. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Türk Kızılay'ın e-Devlet Kapısı'ndaki "En Yakın Kan Bağış Merkezi" hizmeti ile en yakın noktada bulunan Türk Kızılay Kan Bağış Merkezine ait adres, telefon ve çalışma saati bilgileri harita üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca, harita üzerinden seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de alınabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin depremzedelere yönelik ikinci hizmeti, nakdi bağışları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. e-Devlet Kapısı'nda AFAD ve Türk Kızılay tarafından yürütülen bağış kampanyalarına yönelik dijital hizmetleri erişime açıldı.

AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmeti ile vatandaşlar, kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bu hizmetten yararlanabilecek. e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.

 

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