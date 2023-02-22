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Spor Depremzedeler için düzenlenen maçta kavga
Spor

Depremzedeler için düzenlenen maçta kavga

Kocaelispor ve Sakaryaspor arasında düzenlenen dostluk maçında, depremzedelere bağışlanacak olan gelirin amaçlandığı maçta kavga çıktı. Sakaryaspor tribününde iki taraftar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri tribüne müdahale etti ve olaylar kısa sürede normale döndü. Maç sonucunda Sakaryaspor, 17 bin 500 kişinin izlediği maçta 2-0 kazandı. Futbolseverler ise maçta yaşanan olaylar nedeniyle üzüntülerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 23:55:00 - 2023-02-23 01:54:57

Geliri depremzedelere bağışlanacak olan Kocaelispor-Sakaryaspor arasındaki dostluk maçında kavga çıktı. Sakaryaspor taraftarı kendi arasında kavga etti. Emniyet görevlileri sahaya girip müdahale etti.

Depremzedelere destek olma amacıyla düzenlenen Kocaelispor- Sakaryaspor dostluk maçında kavga çıktı. Maçının ilk yarısında Sakaryaspor tribününde gerginlik yaşandı. Tribünde 2 taraftarın tartışmayla başlayan olay, bir anda alevlendi ve arbedeye dönüştü.

Çevik kuvvet devreye girdi

Çevik kuvvet ekipleri tribüne giderek müdahalede bulundu. Bu kez taraftarlar ile çevik kuvvet arasında tartışma yaşandı. Birkaç kişi polis ekipleri tarafından tribünden alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kısa süren gerginlik daha sonra normale döndü.

Futbolseverler tepki gösterdi

Depremzedeler için düzenlenen maçta çıkan kavga, futbolseverleri üzdü. Yaşanan olaylara sosyal medyada tepki gösterildi.

Sakaryaspor kazandı

Toplam 17 bin 500 biletli seyircinin izlediği maç, konuk ekip Sakaryaspor'un 2-0''ık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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