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Ekonomi Depremzede yetiştiricilere 909 milyon liralık hayvan dağıtıldı
Ekonomi

Depremzede yetiştiricilere 909 milyon liralık hayvan dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 13:13:00 -
Depremzede yetiştiricilere 909 milyon liralık hayvan dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremzede yetiştiricilere 909 milyon TL bütçeli bedelsiz hayvan dağıtıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremzede yetiştiricilere 909 milyon TL bütçeli bedelsiz hayvan dağıtıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, depremden etkilenen illerde bedelsiz büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımlarının yapıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovan olmak üzere toplamında 909 milyon TL bütçeli hayvanın depremzede yetiştiricilere bedelsiz olarak dağıtıldığını belirtti. (İLKHA)

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