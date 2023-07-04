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Eğitim Depremzede öğretmene tayin hakkı
Eğitim

Depremzede öğretmene tayin hakkı

Yeniakit Publisher
2023-07-04 14:02:00 -
Depremzede öğretmene tayin hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır etkilenen illerde görev yapan öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanıdı. Öğretmenler, isterlerse belirlenen 22 ildeki eğitim kurumlarında çalışmak için yer değişikliği başvurusu yapabilecek.

6 şubat depremlerinden ağır etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanındı. Bu illerdeki öğretmenler, belirlenen 22 ildeki eğitim kurumlarında çalışmak için yer değişikliği başvurusu yapabilecek.

Açıklama, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. İller arası isteğe bağlı yer değişikliği için başvurular 5 Temmuz'da başlayacak, 7 Temmuz'da sona erecek. Atamalar ise 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

PEKİ İSTEYEN ÖĞRETMENLER HANGİ İLLERE TAYİN OLABİLECEK?


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