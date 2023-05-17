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Gündem Depremzede öğrencinin başörtüsü sebebi ile CHP'li Büyükerşen tarafından okula alınmaması ile ilgili yeni skandal!
Gündem

Depremzede öğrencinin başörtüsü sebebi ile CHP'li Büyükerşen tarafından okula alınmaması ile ilgili yeni skandal!

Yeniakit Publisher
2023-05-17 20:59:00 - 2023-05-17 21:05:10
Depremzede öğrencinin başörtüsü sebebi ile CHP'li Büyükerşen tarafından okula alınmaması ile ilgili yeni skandal!

Başörtülü depremzede öğrenci T.İ'nin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Lisesi'ne alınmaması ile ilgili yeni bir skandal ortaya çıktı.

9. sınıf öğrencisi depremzede T.İ, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Lisesi'ne 'başörtülü olduğu gerekçesiyle' kabul edilmemişti.

Skandal sözler ortaya çıktı!

Okul müdürü İsmail Samur'un mahkemeye verdiği ifade ortaya çıktı.

Samur'un mahkemede, "Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar. Onlar da çok fazla ortalıkta gözükmezler." dediği öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak

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