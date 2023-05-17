Depremzede öğrencinin başörtüsü sebebi ile CHP'li Büyükerşen tarafından okula alınmaması ile ilgili yeni skandal!
Başörtülü depremzede öğrenci T.İ'nin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Lisesi'ne alınmaması ile ilgili yeni bir skandal ortaya çıktı.
9. sınıf öğrencisi depremzede T.İ, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Lisesi'ne 'başörtülü olduğu gerekçesiyle' kabul edilmemişti.
Skandal sözler ortaya çıktı!
Okul müdürü İsmail Samur'un mahkemeye verdiği ifade ortaya çıktı.
Samur'un mahkemede, "Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar. Onlar da çok fazla ortalıkta gözükmezler." dediği öğrenildi.
Kaynak: Yeni Şafak
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başörtülü öğrenciye taciz iddiası! Tam bir skandal...
Siyaset
İmam Hatipli Faruk Aksoy, başörtüsü yasakçısı Kılıçdaroğlu'nu savunmak için dakikalarca yırtındı!