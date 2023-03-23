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Gündem Depremzede, Erdoğan'a şikayet etti: 'Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın konteyneri öyle alacaksın' dediler
Gündem

Depremzede, Erdoğan'a şikayet etti: 'Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın konteyneri öyle alacaksın' dediler

Yeniakit Publisher
2023-03-23 23:02:00 -
Depremzede, Erdoğan'a şikayet etti: 'Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın konteyneri öyle alacaksın' dediler

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'la görüşen bir depremzede, konteyner verilmesi için CHP'li bir milletvekilin yönlendirmesiyle görüştüğü kişinin kendisine "Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın öyle konteyneri alacaksın" dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile gittiği Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşları ziyaret etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tuttuğu bir depremzede CHP Mersin Milletvekili Ali Öztürk'ün yönlendirmesiyle yaşadığı durumu anlattı.

CHP'li Öztürk'ün yönlendirmesiyle bir iş adamıyla görüştüğünü kaydeden depremzede vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "İş adamı 'Sana konteyner vermemize il başkanı bile karşı çıkıyor, gelip ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın ki üye kartıyla gelip konteynerini alacaksın' dedi. Ben de 'Ben canlarımı verdim ne vatanımı ne de bayrağımı satarım sizin gibi, vatansızlara ne de gelir üye olurum. Üye olmam, o konteyneri de ben istemiyorum" dedim diyerek anlattı.

O anları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli de dikkatlice dinledi.

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Yorumlar

demir kaya

vay kansızlar vay demek afadı kızılayıda ele gecirmişlr reis ne demiş yazında ögrenelim
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