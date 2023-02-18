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Gündem

Depremzede çocuklar cemaatlere mi verildi? Açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası” başlıklı haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 14:40:00 -
Depremzede çocuklar cemaatlere mi verildi? Açıklama geldi

Yapılan açıklamada, haberde bahsi geçen adreste savaş mağduru Suriyeli kadınlar ile çocuklarının olduğu ve herhangi bir istismarın söz konusu olmadığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası’ başlıklı haber-paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Haberde bahsi geçen konu ile ilgili olarak 10.02.2023 tarihinde belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) ekiplerimizle hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmamış olup hanede kalanların Suriye’deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocuklarının olduğu, çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Hane ziyareti sonrasında ailelere Bakanlığımız hizmetleri ve bu hizmetlere ihtiyaç duymaları halinde temas kurabilecekleri iletişim kanalları ile ilgili gerekli bilgilendirme de yapılmıştır."

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