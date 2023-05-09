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Yerel Depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın: 1 çocuk öldü!
Yerel

Depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın: 1 çocuk öldü!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 09:58:00 -
Depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın: 1 çocuk öldü!

Malatya'da depremde evleri hasar gören yabancı uyruklu ailenin kaldığı çadırda çıkan yangında, 4 yaşındaki Muhammed El Hasan Ali hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören Suriye uyruklu aile, Malatya’da Hanımınçiftliği Mahallesi Bahadır Sokak'ta kurdukları çadırda yaşamını sürdürmeye başladı. Ailenin evlerinin önünde kurdukları çadırda uyudukları sırada elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

İddiaya göre panik ve korku içerisinde çadırdan kaçan aile çocukları Muhammed El Hasan Ali'yi (4) yanlarına almayı unuttu. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye görevlileri, Muhammed El Hasan Ali'yi çadırın içerisinde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed El Hasan Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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