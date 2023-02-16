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Yaşam Depremzede ailenin bebek sevinci
Yaşam

Depremzede ailenin bebek sevinci

Hasar alan evlerinden ayrılıp Bursa'ya giden ailenin yeni üyesi gözlerini Bursa'da açtı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 17:18:00 -

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 farklı ili etkisi altına alan deprem felaketinin ardından, yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri hasar görünce hamile eşi ve çocuklarıyla Bursa’ya yola çıkan Alparslan ailesinin, Bursa’ya vardıktan 2 saat sonra bebekleri dünyaya geldi. Karacabey’e yerleşen aileyi, Belediye Başkanı Ali Özkan ziyaret etti.

Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinin ardından, on binlerce depremzede aileleriyle birlikte yeni şehirlerde yaşamlarına başladı.

Depremde evleri hasar görünce hamile eşi ve çocuklarıyla Bursa’ya yola çıkan Alparslan ailesini, Bursa’da bir de güzel sürpriz bekliyordu.

Döne ve Metin çifti, 3 ve 7 yaşındaki kızlarıyla birlikte, depremde büyük hasar gören Antakya’dan yola çıkıp geldikleri Bursa Karacabey’de, hayırseverlerin yardımıyla bir eve yerleşti. Hamile olan Döne Alparslan, Bursa’ya vardıktan 2 saat sonra kaldırıldığı hastanede bebeğini dünyaya getirdi. Alparslan ailesi, Antakya’dan çıkıp Bursa’ya ulaşmalarını sağlayan ve onlara ev bulan Anıl ve Mahir isimli yardımseverlerin isimlerini de yeni doğan bebeklerine verdi.

Anıl Mahir umudumuz, sevincimiz oldu

Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’deki evlerine yerleşen aileyi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Metin Alparslan yaşananları Başkan Özkan’a anlatırken, zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Özkan ziyarette yaptığı açıklamada, “Ülke olarak deprem felaketinin acılarını yaşamaktayız. Yüzyılın afeti olarak değerlendirilebilecek bir afeti maalesef yaşadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bütün Türkiye ayakta, teyakkuzda. Devlet-millet iş birliği halinde, bir dayanışma ve seferberlik ruhu içerisinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Alparslan ailesinin misafiriyiz. Benim liseden öğretmenim olan Yılmaz Şen Beyefendi, boş durumda olan dairesini onlara açmış. Tabii birçok vatandaşımız var bu şekilde ama duyduk ki bu ailenin bir özelliği var. Deprem bölgesinden geldikleri gün hanımefendi hamileymiş. Bursa’da bir hastanede doğum yapmış. Bugün dört günlük olan ve Anıl Mahir ismini koydukları erkek çocuğumuzun misafiriyiz. Anıl Mahir tabi ki bizim umudumuz oldu, sevincimiz oldu. İnşallah Türk milleti en kısa zamanda yeniden ayağa kalkacak ve bu yaraları saracaktır. Yine birçok Anıl Mahirler doğacak. İnşallah kutlu yürüyüşümüz, millet olarak devam edecek” dedi.

Çok güzel karşılandık

Baba Metin Alparslan da yaptığı açıklamada, “Hatay’ın durumu çok kötü. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim bir daha böyle felaket göstermesin. Bütün Hatay’a, ülkemize geçmiş olsun. Burada çok güzel karşılandık. Halkımız çok iyi. Bursa halkımız çok iyi. Çok şükür ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Allah milletimizden razı olsun. Milletimiz var olsun” diye konuştu.

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