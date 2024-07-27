Depremzede aile milyonluk altınlarını unuttu: Hayal bile edilemezdi! Duyanlar şaştı kaldı

Malatya'dan memleketlerine dönerken Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'ndeki bir lokantada mola veren depremzede aile, yemek yedikten sonra bebek çantasını lokantada unuttu. Lokanta çalışanları, çantayı fark ederek kasaya koydu ve sahibine ulaştırmak için harekete geçti.

Lokanta Çalışanları ve Polis Ekipleri Hareket Geçti

Çantanın içinde 1 milyon 200 bin lira değerinde altın olduğunu gören lokanta çalışanları, durumu hemen polise bildirdi. Bolu polisi, altınları sahibine ulaştırmak için gerekli adımları attı. Bu süre zarfında Ankara'ya varan aile, çantayı unuttuklarını fark ederek durumu polis ekiplerine iletti.

Çanta Sahibine Ulaştırıldı

Ankara ve Bolu emniyet güçlerinin koordinesiyle, unuttuğu çanta ve altınlar aileye ulaştırıldı. Lokanta çalışanı Yusuf Eren, çantanın içindeki altınları fark ettiklerinde durumu polise bildirdiklerini ve polislerin yardımıyla altınları sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Eren, "Aile bize çok teşekkür etti. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş olduk" dedi.