Depremlerin artışındaki sebeplerden biri olabilir mi? HAARP teknolojisi geleceğimizi tehdit ediyor!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke olmakla birlikte, iki ana fay hattına ve bir de fay kuşağına sahip. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Faylar Kuşağı çerçevesinde yüksek deprem riski taşıyan Türkiye coğrafyasında yaşanan depremlerin son dönemde artış göstermesi, akıllara ABD silahı olan HAARP teknolojisinin kullanılıyor olma ihtimalini getirdi. Elektromanyetik bir silah olan HAARP hakkındaki iddialar ise, HAARP’ın geleceğimize yönelik tehditleri konusunda korkutucu sinyaller veriyor.

HAARP nedir?

HAARP, çeşitli elektromanyetik dalgalarla görülmez faaliyetler gerçekleştirerek algılanamayacak şekilde saldırı düzenleyebilmek için kullanıldığı iddia edilen bir elektromanyetik silahtır. Günümüz dünyasında silah teknolojileri arasında Hi-tech olarak anılan yüksek teknolojili silahlar arasında yer alan HAARP, hem maliyeti, hem de işleyişi ile üretimi zor olan saldırı araçlarından biri olarak biliniyor.

HAARP hangi amaçlarla kullanılıyor?

Hakkında çeşitli iddialar olan HAARP teknolojisine dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, uzmanlar tarafından kabul görmüş en yaygın kanı, fay hatlarında biriken enerjilerin büyük boyutlara ulaşmadan faaliyete geçirilmesi için enerjiyi depolayıp patlatmaya yarayan bir teknoloji olduğu yönünde. 17 Ağustos depreminde de kullanıldığı iddia edilen HAARP teknolojisinin fay hattı olmayan yerlerde çalışmadığı, fay hattı bulunan yerlerde fayda meydana getirilecek bir enerji patlamasını tetikleyerek deprem oluşturma işlemi gördüğü de söyleniyor. Kimi uzmanlara göre ise HAARP teknolojisi sadece deprem oluşturmak için değil, insanların zihinlerine yollanacak bir takım sinyallerle birlikte insan algısını bozmak ve şekillendirmek amacıyla da kullanılabilir. 17 Ağustos Depremi’nde de yaşandığı gibi iletişim sistemlerinde kitlesel bir karmaşa oluşturabilecek kapasiteye sahip olduğu iddia edilen HAARP teknolojisi, aynı zamanda iklimlere de müdahale edebilme gücünü de barındırıyor.

HAARP’ın tehlikeleri nelerdir?

Sismik dalgalarla deprem ve iklim başta olmak üzere çeşitli hava, kara ve deniz olaylarına müdahale edebilme imkanı tanıyan HAARP teknolojisi ile, suni depremler, yapay sıcaklıkların ardından aniden soğuyan hava olayları üretebilmek mümkün hale geliyor. Bu durum, silahı elinde tutanların dünyanın geleceğine müdahale edebilmelerine olanak sağlarken, insanlığın geleceğini de tehdit ediyor. Aynı zamanda algı dünyasını etkileme işini de ifa eden HAARP, telefon, bilgisayar ve internet sinyalleri aracılığıyla da her türlü ortamda insanlara ulaşabilmeyi başarabildiğinden dolayı, düşünce ve fikir dünyasının geleceğini de tehdit ediyor. Kimi uzmanlar HAARP teknolojisi ile ABD halkının zihin dünyasının etki altına alındığını iddia ederken, Siyonizm’in projesi olan köle toplumlar oluşturma düşüncesinin de aracı olarak kullanılabileceği tehdidi de ortada duruyor.

HAARP’tan korunmak için neler yapılabilir?

HAARP bir elektromanyetik silah olduğundan dolayı, HAARP ile başa çıkmanın yolu da elektromanyetik alanındaki teknolojiyi artırmaktan geçiyor. Hi-tech olarak adlandırılan bu alanda şimdiye kadar Türk Savunma Sanayi envanterine çeşitli araçlar sokulmuş durumda. Tufan, Şahin, Sapan gibi elektromanyetik toplar üzerine çalışmalar sürerken, Koral gibi elektromanyetik savunma sistemleri de HAARP’a karşı kullanılabilecek müdafaa araçlarının geleceği konusunda umut veriyor.